F1 | Monza | vince Hamilton | Raikkonen 2 o

F1 - Gp di Monza : vince Hamilton - rabbia Ferrari : ... Monza , 2018 sarà trasmesso in diretta televisiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport F1 : prove libere , venerdì e sabato, , qualifiche , sabato, e gara , domenica, saranno trasmesse ...

F1 a Monza : la DOMENICA in diretta online dall'autodromo. La Ferrari sprofonda - vince Hamilton - Raikkonen secondo : Dai nostri inviati la giornata di gare di DOMENICA settembre per l'89esima edizione del Gran premio d'Italia. Ore 16.44 Alcune dichiarazioni post gara. Raikkonen : 'Penso che siamo stati abbastanza ...

Formula 1 - GP Monza : Hamilton vince e va a +30. Raikkonen 2° - Vettel 4° : Si discuterà per un pezzo sul suo attacco alla seconda variante nel primo giro: il campione del mondo sapeva di doversi giocare le cartucce nei primi 5,4 km per ribaltare la sorte della ...

F.1 - GP d'Italia - Monza - vince Hamilton. Delusione Ferrari : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio dItalia, quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1 2018. Linglese della Mercedes ha sfruttato al meglio le possibilità che gli si sono presentate in questa domenica, battendo nettamente le due Ferrari e conquistando un altro successo che gli consente di accumulare altri punti importanti in ottica campionato. Sul podio di Monza salgono i due finlandesi, Raikkonen della Ferrari e Bottas della ...

F1 - a tutto Rosberg : “non criticate l’halo! Vi svelo chi vince a Monza…” : Nico Rosberg ha parlato del tanto atteso Gp d’Italia che domani andrà in scena sul circuito di Monza “Non criticate l’halo, salva la vita ai piloti“, Nico Rosberg si schiera dalla parte dei sostenitori dell’halo in Formula 1, la sicurezza prima di tutto per l’ex pilota della Mercedes. Il tedesco, parlando alla Gazzetta dello sport, ha svelato anche il proprio punto di vista sul Mondiale in corso, con il ...