F1 Monza | Raikkonen mantiene la posizione e Vettel scala le posizioni

F1 Monza - Hamilton dietro a Raikkonen e Vettel in rimonta : Monza - Inizia male il 68° Gran Premio d'Italia per Vettel, che dopo aver mantenuta la seconda pozione allo spegnimento dei semafori, alla prima variante Hamilton attacca il tedesco all'esterno. Il ...

DIRETTA FORMULA 1 GP ITALIA/ F1 Monza gara live : Bottas aiuta Hamilton - Raikkonen resta comunque davanti! : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp ITALIA 2018 a Monza live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della mitica corsa brianzola (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:01:00 GMT)

Formula 1 - Gp Monza : Raikkonen in pole - terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton – La gara in diretta [FOTO] : La diretta del Gran premio di Monza L'articolo Formula 1, Gp Monza: Raikkonen in pole, terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton – La gara in diretta [FOTO] proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 - Gp Monza : Raikkonen in pole - terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton. Segui la gara in diretta [FOTO] : La diretta del Gran premio di Monza L'articolo Formula 1, Gp Monza: Raikkonen in pole, terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton. Segui la gara in diretta [FOTO] proviene da Il Fatto Quotidiano.

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : gara. Sfida campale tra Raikkonen - Vettel e Hamilton! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Monza andrà in scena una gara fondamentale per l’esito del campionato. In passato, nel “Tempio della velocità” i campionati si sono decisi e anche in questo caso la posta in palio è molto alta. Sarà una Sfida campale tra Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Il finlandese, a ...

Formula 1 - qualifiche GP Monza : doppietta Ferrari - primo Raikkonen : Formula 1, qualifiche GP Monza: doppietta Ferrari, primo Raikkonen Prima fila tutta rossa nel Gran Premio di casa per il Cavallino: dietro al finlandese (autore di un giro veloce a 1:19.119) ci sono Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Domani, alle 15.10, la gara. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

F1 – Vettel - l’amara qualifica di Monza e il permesso a Raikkonen di vincere : “partendo dalla pole penso che…” : Sebastian Vettel e le amare qualifiche di ieri a Monza: le sensazioni del tedesco della Ferrari dopo il sabato del Gp d’Italia Le qualifiche di ieri a Monza non hanno fatto andare a letto Sebastian Vettel troppo soddisfatto: il tedesco della Ferrari, dopo aver tagliato il traguardo, era convinto di aver conquistato la pole position del Gp d’Italia, solo al team radio però è venuto a conoscenza di essere stato battuto dal suo ...

Straordinaria pole di Raikkonen a Monza Prima fila Ferrari : Vettel secondo : Prima fila targata Ferrari nel GranPremio d'Italia di Formula 1. Sul circuito di Monza, KimiRaikkonen ha conquistato la pole position precedendo il compagnodi squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Inquarta posizione l'altra stella d'argento di Valtteri Bottas.

A Monza prima fila tutta rossa Raikkonen in pole - poi Vettel Hamilton solo terzo|Le foto : Ultimo giro per la griglia da brividi, l’inglese primo provvisoriamente si migliora ma viene in pochi secondi scavalcato dal tedesco e dal finlandese. Boato Rosso

Formula 1 - qualifiche GP Monza : doppietta Ferrari - primo Raikkonen : Formula 1, qualifiche GP Monza: doppietta Ferrari, primo Raikkonen Prima fila tutta rossa nel Gran Premio di casa per il Cavallino: dietro al finlandese (autore di un giro veloce a 1:19.119) ci sono Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Domani, alle 15.10, la gara. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Formula 1 : tripudio a Monza - prima fila tutta Ferrari - Raikkonen in pole davanti a Vettel : tripudio Ferrari a Monza. La Rossa vola sul circuito di casa e non solo dopo otto anni si riprende la pole position, ma riesce anche a fare doppietta, un evento che i milioni di tifosi del Cavallino in tutto il mondo aspettavano addirittura dal 2000. ...

VIDEO F1 - GP Italia Monza 2018 : il team radio di Vettel dopo la pole di Raikkonen. Convinto di essere primo - poi la delusione… : La Ferrari ha dominato le qualifiche del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1: Kimi Raikkonen ha conquistato un’incredibile pole position precedendo Sebastian Vettel. Il tedesco non l’ha presa benissimo: Convinto di aver strappato il primo posto, ha esultato con un urlo perentorio durante il team radio ma dai box gli è arrivata la comunicazione che il compagno di squadra aveva fatto meglio di lui. Il quattro ...

Formula 1 - GP Monza. Raikkonen : 'Non potevo scegliere posto migliore per la pole' : "Non potevo scegliere posto migliore per fare la pole, davanti ai nostri tifosi e al pubblico di casa". Così Kimi Raikkonen ha commentato la sua pole position conquistata all'ultimo secondo sul ...

VIDEO F1 - Highlights qualifiche GP Italia Monza : pole sensazionale di Raikkonen - prima fila Ferrari : Kimi Raikkonen ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha siglato un pazzesco 1:19.119, nuovo record della pista, guadagnandosi così il diritto di scattare dalla prima piazzola in occasione della gara che si correrà domani sullo storico tracciato di Monza. Il finlandese ha messo in fila il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton, ...