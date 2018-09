F1 Monza | Raikkonen | «Ci ho provato ma era impossibile alla fine»

F1 Monza - Raikkonen : «Problema alla gomma. Non ho potuto più combattere» : Monza - ' Il pacchetto era veloce, c'è stato un problema alla nostra gomma posteriore. Non ho potuto più combattere '. Kimi Raikkonen alla fine si è duvuto arrendere e accontentarsi della seconda ...

F1 a Monza : la DOMENICA in diretta online dall'autodromo. La Ferrari sprofonda - vince Hamilton - Raikkonen secondo : Dai nostri inviati la giornata di gare di DOMENICA settembre per l'89esima edizione del Gran premio d'Italia. Ore 16.44 Alcune dichiarazioni post gara. Raikkonen : 'Penso che siamo stati abbastanza ...

F1 – Hamilton sfida il pubblico Ferrari - Raikkonen amaro : le parole dei piloti dopo il GP di Monza : Grande gioia per la Mercedes a Monza: Hamilton primo e Bottas terzo nel GP italiano. Delusione per Raikkonen, secondo ma con un problema alle gomme: le parole dei piloti nel post gara dopo la prova strepitosa di Vettel a Spa, era lecito aspettarsi ‘l’inferno Rosso’ in quel di Monza, con le Ferrari che in qualifica sembravano avere una marcia in più rispetto a tutti. La gara però ha dato un altro verdetto. Vettel male al ...