F1 Monza | Hamilton dietro a Raikkonen e Vettel in rimonta

Gp Monza : contatto tra Hamilton e Vettel. Ferrari ai box : Grandi emozioni nel primo giro del Gran Premio d'Italia. Kimi Raikkonen ha mantenuto il comando alla partenza, alla sue spalle contatto tra la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Sebastian ...

F1 – Si spengono i semafori a Monza - incidente tra Vettel ed Hamilton : ecco la partenza del Gp di Monza [VIDEO] : Comincia il Gp d’Italia sul circuito di Monza, il quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 ha inizio Emozioni che affiorano, cuore che palpita e adrenalina che sale. Il Gran Premio d’Italia ha inizio, con tutto il suo carico di passione e di spettacolo. Tribune stracolme di tifosi, piloti pronti a darsi battaglia per portare a casa una delle gare più affascinanti del panorama mondiale. Raikkonen davanti a tutti, ...

Formula 1 - Gp Monza : Raikkonen in pole - terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton

Sul tracciato di Monza andrà in scena una gara fondamentale per l'esito del campionato. In passato, nel "Tempio della velocità" i campionati si sono decisi e anche in questo caso la posta in palio è molto alta. Sarà una Sfida campale tra Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

A Monza prima fila tutta rossa Raikkonen in pole - poi Vettel Hamilton solo terzo|Le foto : Ultimo giro per la griglia da brividi, l’inglese primo provvisoriamente si migliora ma viene in pochi secondi scavalcato dal tedesco e dal finlandese. Boato Rosso

Formula 1 - GP Monza. Hamilton : 'Ferrari fantastiche - la competizione è bellissima' : "Le Ferrari hanno fatto un lavoro fantastico" ha ammesso il campione del mondo in carica dopo l'arrivo. "Noi abbiamo fatto tutto il possibile e siamo stati incredibilmente vicini, il che è grandioso ...

F1 Monza - Mercedes - Hamilton : «Sapevamo che la Ferrari era più forte» : È stata una battaglia serrata e grandiosa per questo sport' . Domani servirà il miglior Hamilton e la migliore Mercedes per competere con questa Ferrari. Segui la gara in DIRETTA GRIGLIA DI PARTENZA ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : analisi delle qualifiche. Lewis Hamilton oltre i limiti - ma non basta con questa Ferrari. Partenza decisiva : Lewis Hamilton ce l’ha messa tutta, ha centrato due tempi eccezionali nel corso della Q3 delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno, entrambi sotto il record della pista di Monza, ma non è bastato nemmeno per meritarsi la prima fila. Oggi il campione del mondo in carica ha dovuto inchinarsi allo strapotere di una Ferrari quanto mai veloce e performante. Gli incubi dell’anno scorso, con le Frecce ...

Lewis Hamilton - GP Italia Monza 2018 : “Ferrari più veloce. Siamo qui per lottare e dare il 100%” : Non è bastato andare oltre il limite a Lewis Hamilton (Mercedes) per battere le Ferrari nelle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ci ha provato in tutti i modi, portandosi in vetta nella Q3 prima dell’ultimo tentativo. Le Rosse hanno fatto meglio nel loro ultimo colpo e hanno monopolizzato la scena con Kimi Raikkonen (primo) e Sebastian Vettel (secondo). ...