F1 Monza | Hamilton batte Raikkonen Vettel 4° in rimonta dopo l’incidente

Harakiri Ferrari a Monza - Hamilton spegne l’inferno rosso : Vettel si ‘auto-elimina’ al via : Raikkonen lotta ma è costretto a cedere la vittoria ad Hamilton, Vettel sbaglia al via e rovina la sua gara: il britannico ringrazia e allunga in testa alla classifica Lewis Hamilton vince a sorpresa il Gp di Monza, il pilota britannico completa un super week-end piazzando la ciliegina sulla torta al momento giusto. Photo4/LaPresse Domenica da dimenticare per le due Ferrari, costrette a cedere l’intera posta in palio ai rivali della ...

Classifica Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori - Gp Italia 2018 Monza : Hamilton si porta a +30 su Vettel! : Classifica Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Italia 2018 a Monza. Lewis Hamilton vince e allunga a 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, sfortunato e quarto alla fine(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:28:00 GMT)

Formula Uno : Hamilton trionfa a Monza : 16.37 Lewis Hamilton (Mercedes) trionfa al Gp d'Italia dopo uno spettacolare duello con Raikkonen. Verstappen chiude terzo,ma poi è retrocesso al 5° posto per la penalizzazione di 5". Terzo quindi Bottas e quarto Vettel. Subito brividi al via:Raikkonen, in pole,prende la testa.Hamilton supera Vettel che si gira e va in testacoda. Vettura danneggiata per il tedesco che riparte così ultimo. Si ritirano Alonso, (nel 2010 centrò l'ultima vittoria ...

F1 Monza - Hamilton dietro a Raikkonen e Vettel in rimonta : Monza - Inizia male il 68° Gran Premio d'Italia per Vettel, che dopo aver mantenuta la seconda pozione allo spegnimento dei semafori, alla prima variante Hamilton attacca il tedesco all'esterno. Il ...

DIRETTA FORMULA 1 GP ITALIA/ F1 Monza gara live : Bottas aiuta Hamilton - Raikkonen resta comunque davanti! : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp ITALIA 2018 a Monza live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della mitica corsa brianzola (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:01:00 GMT)

Formula 1 - Gp Monza : il video del contatto Vettel-Hamilton alla Roggia : Il Gran Premio di Monza ha vissuto subito un episodio chiave per le sorti della gara e, potenzialmente, anche del Mondiale: dopo essersi già sfiorati alla prima variante, Sebastian Vettel e Lewis ...

F1 – Si spengono i semafori a Monza - incidente tra Vettel ed Hamilton : ecco la partenza del Gp di Monza [VIDEO] : Comincia il Gp d’Italia sul circuito di Monza, il quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 ha inizio Emozioni che affiorano, cuore che palpita e adrenalina che sale. Il Gran Premio d’Italia ha inizio, con tutto il suo carico di passione e di spettacolo. Tribune stracolme di tifosi, piloti pronti a darsi battaglia per portare a casa una delle gare più affascinanti del panorama mondiale. Raikkonen davanti a tutti, ...

Formula 1 - Gp Monza : Raikkonen in pole - terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton – La gara in diretta [FOTO] : La diretta del Gran premio di Monza L'articolo Formula 1, Gp Monza: Raikkonen in pole, terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton – La gara in diretta [FOTO] proviene da Il Fatto Quotidiano.

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : gara. Sfida campale tra Raikkonen - Vettel e Hamilton! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Monza andrà in scena una gara fondamentale per l’esito del campionato. In passato, nel “Tempio della velocità” i campionati si sono decisi e anche in questo caso la posta in palio è molto alta. Sarà una Sfida campale tra Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Il finlandese, a ...

A Monza prima fila tutta rossa Raikkonen in pole - poi Vettel Hamilton solo terzo|Le foto : Ultimo giro per la griglia da brividi, l’inglese primo provvisoriamente si migliora ma viene in pochi secondi scavalcato dal tedesco e dal finlandese. Boato Rosso