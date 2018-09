F1 Monza | Arrivabene | ' Noi assumiamo dei piloti | non dei maggiordomi'

F1 Monza Arrivabene : "Ordini? Noi assumiamo piloti - non maggiordomi" : Maurizio Arrivabene mastica amaro per la mancata vittoria a Monza, tiene su la squadra e guarda avanti nella dura battaglia per il mondiale 2018: "Ringrazio tutti i tifosi perché il loro sostegno è ...

F1 Monza - Arrivabene : «Pericoloso dare ordini di squadra in partenza» : Per Nico Rosberg, ex campione del mondo, quella del tedesco è stata una mossa azzardata, per Vettel a esagerare è stato Hamilton. Arrivabene Il team principal ostenta sicurezza e prova a ribattere ...

Formula 1 GP Monza - l'orgoglio di Arrivabene : 'Prima fila che ricorderò per sempre' : "Questa qualifica mi è piaciuta molto perché i ragazzi erano molto sereni" ha detto il team principal della scuderia Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky Sport. "Pur essendo una qualifica tirata, ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Un’emozione incredibile la prima fila tutta Ferrari. I punti si fanno domani!” : Lo aveva invocato Maurizio Arrivabene (Team Principal della Ferrari), nel corso degli eventi di presentazione del GP d’Italia 2018 (sede del 14° round del Mondiale di Formula Uno), il dodicesimo uomo in pista. Ebbene, oggi, con la prima fila monopolizzata dal Cavallino Rampante (Kimi Raikkonen primo e Sebastian Vettel secondo), l’obiettivo è stato centrato e l’Autodromo di Monza si è trasformato in uno stadio. “Un ...

F1- Raikkonen in pole a Monza - quante emozioni ai box per la moglie Minttu : prima le lacrime poi l’abbraccio con Arrivabene [VIDEO] : Una pole position che vale tanto: lacrime di gioia ai box Ferrari per la moglie di Kimi Raikkonen Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad avere la meglio e conquistare una ...

F1- Raikkonen in pole a Monza - quante emozioni ai box per la moglie Minttu : prima le lacrime poi l’abbraccio con Arrivabene [VIDEO] : Una pole position che vale tanto: lacrime di gioia ai box Ferrari per la moglie di Kimi Raikkonen Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad avere la meglio e conquistare una ...

Formula 1 - GP Belgio : Arrivabene sorride ma invita alla calma .'Noi i maghi dell'asciutto - ci vediamo a Monza' : Una vittoria fondamentale in ottica mondiale piloti per la Ferrari di Sebastian Vettel. Ben sette i punti recuperati a Lewis Hamilton e alla sua Mercedes a Spa, grazie alla gara perfetta del tedesco, ...