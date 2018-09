F1 | incidente al via tra Hamilton e Vettel | Alberto Antonini svela le condizioni della

incidente Vettel-Hamilton/ Video F1 Monza - contatto con la Mercedes al via e testacoda per la Ferrari : Incidente Vettel-Hamilton, Video F1: a Monza contatto con la Mercedes al via e testacoda per la Ferrari che ha riportato danni all'ala anteriore ed è ripartita dall'ultimo posto(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:37:00 GMT)

incidente mortale sull'A1. Problemi alla viabilità ordinaria : Sulla Autostrada del Sole, tra Orvieto e Fabro, in direzione Nord, è stata disposta la chiusura del tratto per un Incidente verificatosi intorno alle 7.30 di mercoledì 29 maggio all'altezza del ...

F1 – Quanto costa l’incidente al via di Spa? Danni ingenti per le scuderie - ecco la cifra che sborserà la Ferrari : Ammontano ad oltre un milione e mezzo di euro i Danni causati dall’incidente che ha caratterizzato la partenza del Gp del Belgio Un incidente davvero rocambolesco, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori se solo non ci fosse stato l’halo. Il casco di Leclerc però è stato ben protetto dal nuovo dispositivo di sicurezza inserito dalla FIA, riuscito a salvare la vita al pilota della Sauber. AFP/LaPresse Al termine della ...

Milano. Omicidio stradale : individuato il vero responsabile dell’incidente in via Cesare da Sesto : È stato individuato e denunciato all’Autorità giudiziaria il vero responsabile dell’Omicidio stradale avvenuto lo scorso 28 aprile in via Cesare

Gp Belgio : incidente al via - safety car : ANSA, - ROMA, 26 AGO - incidente in partenza nel Gp del Belgio, prova del mondiale di Formula 1 che si disputa sul circuito di Spa. In fondo alla griglia, la McLaren di Fernando Alonso è stata ...

GP del Belgio - la diretta : Vettel in testa dopo il pit stop. Spettacolare incidente al via : 23° giro - La Ferrari risponde immediatamente e richiama Sebastian ai cui vengono montate le soft gialle. La Ferrari rientra di poco davanti alla Mercedes. 22° giro -Si ferma Hamilton e...

GP del Belgio - spettacolare incidente al via - la Ferrari di Vettel in testa dopo il pit stop : 23° giro - La Ferrari risponde immediatamente e richiama Sebastian ai cui vengono montate le soft gialle. La Ferrari rientra di poco davanti alla Mercedes. 22° giro -Si ferma Hamilton e...

GP del Belgio - spettacolare incidente al via - la Ferrari di Vettel va in testa : SPA - La Ferrari di Sebastian Vettel scatta in prima fila al Gran Premio del Belgio a Spa e cerca l'attacco alla Mercedes del Campione del Mondo Lewis Hamilton che parte dalla pole position. La ...

incidente per Alonso al via : Incidente subito dopo la partenza del Gp del Belgio di F1 e safety car in pista. Alla prima curva dopo il rettilineo Hulkenberg non frena in tempo e tampona violentemente la McLaren di Alonso che vola ...

GP del Belgio - spettacolare incidente al via - la Ferrari di Vettel va in testa : 11° giro - Vettel con la Ferrari fa una serie di giri veloci e mette un buon margine (circa 4 secondi) fra la sua Rossa e la Mercedes di Hamilton. 10° giro - Verstappen sorpassa anche...

Scontro auto-tramvia a Firenze : 4 feriti/ Ultime notizie - incidente fra un suv Audi e il mezzo pubblico : Scontro auto-tramvia a Firenze: 4 feriti. Ultime notizie, incidente fra un suv Audi di colore nero, e il mezzo pubblico, quest'ultimo uscito parzialmente dalla sede dei binari(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:50:00 GMT)

“Ci mancherete - non è possibile!” Ilaria Abele e Marco Lipari - i sogni spazzati via per un incidente in piscina : Doveva essere una giornata di relax e divertimento, si è trasformata nel più tragico dei drammi. Asti fatica a riprendersi in queste ore: la comunità è attonita e sotto choc. È successo tutto in pochi minuti. La giornata estiva che improvvisamente squarcia i cuori di amici e parenti. Teatro della tragedia la villa Miretti, di proprietà del dottor Stefano Del Ponte, che si trovava ancora in vacanza ma aveva dato il permesso al figlio del custode ...

I sorrisi di Salvatore - Enzo - Flavia Un tragico incidente li ha spenti : La cronaca, oggi, ha riportato la notizia di una famiglia distrutta , vittima di un incidente stradale all'ingresso della statale 626 Caltanissetta-Gela. I morti sono Salvatore Barba, 75 anni, e i ...

incidente a Caltanissetta : muore Salvatore Barba e i figli Enzo e Flavia : Identificate le tre persone morte in un Incidente stradale avvenuto sulla Caltanissetta -Gela. Si tratta di Salvatore Barba e dei figli Enzo e Flavia