F1 | Hamilton spiazza tutti | “cosa mi ha aiutato a vincere? La negatività dei tifosi

sportfair

(Di domenica 2 settembre 2018) Il pilota della Mercedes ha parlato in conferenza stampa della vittoria ottenuta a Monza, pungendo il pubblico italiano Quinta vittoria a Monza per Lewis, che eguaglia così Michael Schumacher per trionfi sul circuito italiano. Lapresse Una successo voluto e sudato quello di oggi, che permette al britannico di portarsi a più 30 su Sebastian Vettel. Intervenuto in conferenza stampa, il campione del mondo in carica ha parlato dello svolgimento del Gran Premio, pungendo il pubblico italiano: “è stata una gara dura, ma l’ho trovata anche molto godibile e questa stagione si sta rivelando una delle migliori vista la battaglia molto ravvicinata tra noi e la Ferrari. Oggi alla fine se guardiamo le gomme, Valtteri è stato fantastico. Ha allungato il suo stint permettendomi di avvicinare Kimi. Il team poi ha fatto un ottimo lavoro, alla fine anche io credo di aver ...