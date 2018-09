F1 – Hamilton sfida il pubblico Ferrari | Raikkonen amaro | le parole dei piloti dopo il GP

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : gara. Sfida campale tra Raikkonen - Vettel e Hamilton! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Monza andrà in scena una gara fondamentale per l’esito del campionato. In passato, nel “Tempio della velocità” i campionati si sono decisi e anche in questo caso la posta in palio è molto alta. Sarà una Sfida campale tra Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Il finlandese, a ...

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : qualifiche. Vettel e Hamilton - sfida sui millesimi per la pole-position : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1. A Monza si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna la pole position: sullo storico tracciato brianzolo piove da stanotte e dunque potrebbe andare in scena un turno bagnato che sulla carta potrebbe favorire Lewis Hamilton. Si preannuncia una nuova battaglia tra Ferrari e Mercedes, Sebastian Vettel vuole scattare ...

Formula 1 - GP di Spa 2018 : le curiosità della sfida Hamilton-Vettel : ... 24 i punti che li separano nella classifica piloti, pochi metri di distanza quelli che li vedranno partire davanti a tutti nel Gran Premio di Spa , diretta esclusiva Sky Sport dalle 15.10, . È ...

LIVE F1 - GP Belgio 2018 : qualifiche in DIRETTA. Ferrari a caccia della pole position - Vettel sfida Hamilton : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio 2018 , tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.

LIVE F1 - GP Belgio 2018 : qualifiche in DIRETTA. Ferrari a caccia della pole position - Vettel sfida Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna l’ambita pole position: sarà un momento chiave dell’intero weekend e probabilmente anche di tutto il campionato considerando la particolare situazione di classifica in cui ci troviamo. La Ferrari vuole dare una ...

LIVE F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 3 in DIRETTA. La Ferrari lavora per le qualifiche - Vettel sfida Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps oggi si assegnerà la pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani ma prima i piloti avranno a disposizione un’ultima sessione di test: 60 minuti importanti per trovare il set-up giusto per i momenti cruciali del weekend e per prepararsi al meglio a un ...

LIVE F1 - GP Belgio : prove libere 2 in DIRETTA. La Ferrari cerca conferme - Vettel sfida Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Si torna in pista dopo i primi 90 minuti di test, la sessione mattutina ci ha consegnato una Ferrari in grande spolvero sul mitico tracciato di Spa-Francorchamps dove Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo mettendosi alle spalle Max Verstappen e Lewis Hamilton, quarto invece Kimi Raikkonen. Le Ferrari sembrano aver risposto bene e ...

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : Sebastian Vettel sfida Lewis Hamilton - Ferrari per la rimonta : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

F1 - Vettel e Hamilton si sfidano sul circuito di Hockenheim : le quote sorridono leggermente al britannico : Molto equilibrio per i bookmakers tra Hamilton e Vettel, entrambi dati vincenti con la stessa quota Tornano a rombare questo weekend i motori della Formula 1: domani va in scena il Gran Premio di Germania, undicesima prova del Campionato Mondiale 2018. Dopo aver trionfato a Silverstone, Sebastian Vettel si è riportato in testa nella classifica piloti con otto punti di vantaggio sull’eterno rivale Lewis Hamilton. Ora lo attende la ...

F1 – Hamilton mette in guardia la Mercedes : “Ferrari e Red Bull molto veloci - domenica sfida seria - dovremo…” : Lewis Hamilton mette in guardia la Mercedes dopo l’esito delle FP2 sul circuito di Hockenheim: il pilota britannico pronto a dare battaglia contro Ferrari e Red Bull Il risultato delle FP2 di Hockenheim sorride ancora alla Red Bull. Dopo la bella prestazione di Ricciardo nelle FP1, nelle seconde prove di giornata è la monoposto di Verstappen a far registrare il tempo migliore. Il pilota olandese chiude davanti alle coppie Mercedes ...

LIVE F1 - Gara GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. Duello al cardiopalma - Vettel sfida Hamilton per la vittoria e il Mondiale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone andrà in scena una Gara fondamentale per le sorti dell’intero campionato: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, separati da un solo punto in classifica generale, sono chiamati a un Duello pirotecnico in un tracciato che ha fatto la storia dell’automobilismo. Il padrone di casa scatterà in pole position ma il tedesco gli ...

Formula 1 - Gp Silverstone : qualifiche in diretta. Vettel sfida Hamilton a casa sua : Alle ore 15 scattano le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza del Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna che si terrà domenica alle 15.10. L'articolo Formula 1, Gp Silverstone: qualifiche in diretta. Vettel sfida Hamilton a casa sua proviene da Il Fatto Quotidiano.

LIVE F1 - GP Gran Bretagna in DIRETTA : qualifiche. Sebastian Vettel vuole la pole position - sfida stellare con Lewis Hamilton : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 DEL GP DI Gran Bretagna CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 3 DEL GP DI Gran Bretagna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone sarà battaglia aperta per la conquista della pole position: Lewis Hamilton sembra essere il Grande favorito della vigilia, sul suo tracciato di casa ...

LIVE F1 - GP Gran Bretagna in DIRETTA : qualifiche. Sebastian Vettel sfida Lewis Hamilton per la pole position! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone sarà battaglia aperta per la conquista della pole position: Lewis Hamilton sembra essere il Grande favorito della vigilia, sul suo tracciato di casa sembra essere imbattibile ma non sarà così facile scattare al palo. Il Campione del Mondo ha impressionato nelle prove libere ma il fenomeno della Mercedes se la dovrà ...