F1 GP Italia | Hamilton vince davanti a Raikkonen

Lewis Hamilton - GP Italia 2018 : “Vincere a Monza è un onore - accetto la sfida dei tifosi Ferrari. Ringrazio Bottas” : Lewis Hamilton è stato eccellente interprete del GP d’Italia 2018, è scattato dalla terza piazza ed è riuscito a vincere la gara superando entrambe le Ferrari in pista: prima Sebastian Vettel alla Roggia durante il primo giro con una manovra molto discussa con tanto di contatto col tedesco, poi Kimi Raikkonen sul rettilineo principale nella parte finale della gara. Il britannico della Mercedes era visibilmente raggiante dopo aver tagliato ...

Formula 1 GP Italia : Hamilton gela Monza - Raikkonen 2° e Vettel 4° : La cronaca con Twitter Tweets by autosprintLIVE Tutte le news di In Diretta

F1 - Pagelle GP Italia 2018 : Hamilton spietato - Bottas scudiero - Raikkonen eroico - Vettel finisce ko : Il Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno potrebbe avere scritto la parola “fine” alle speranza di gloria di Sebastian Vettel. Lewis Hamilton ora ha più di una gara di vantaggio in classifica e, ovviamente, potrà gestire questo margine grazie, anche, ad una vettura davvero notevole. La gara di Monza ha riservato diverse emozioni con alcuni piloti promossi, altri bocciati. Andiamo a scoprire quali. LE Pagelle DEL GP ...

Diretta Formula 1 Gp Italia/ F1 Monza gara live : Hamilton e la Mercedes vincono a casa della Ferrari! : Diretta Formula 1 F1 streaming video RAI, SKY TV8 gara Gp Italia 2018 a Monza live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo , oggi 2 settembre, .

F1 - Hamilton trionfa a Monza e allunga su Vettel : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia : Il pilota britannico porta a trenta il suo vantaggio su Vettel, quarto oggi al traguardo dopo il contatto al via con il campione del mondo Lewis Hamilton vince a sorpresa il Gp di Monza, il pilota britannico completa un super week-end piazzando la ciliegina sulla torta al momento giusto. Domenica da dimenticare per le due Ferrari, costrette a cedere l’intera posta in palio ai rivali della Mercedes, più furbi nel corso della gara ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : la Ferrari si inchina ad un Lewis Hamilton imbattibile. E’ fuga nel Mondiale : Lewis Hamilton (Mercedes) piazza il “colpaccio” e si aggiudica il Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo (alla 68sima vittoria in carriera) scattava solamente dalla terza posizione ma, tra partenza e strategia in gara (e la generosa mano del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas) va a vincere a Monza in casa dei rivali davanti ad un eroico Kimi Raikkonen (Ferrari), con la concomitante giornataccia ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1 : Per il pilota inglese della Mercedes è il secondo successo consecutivo a Monza: ha concluso davanti a Kimi Raikkonen e Max Verstappen The post Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1 appeared first on Il Post.

F.1 - GP d'Italia - Monza - vince Hamilton. Delusione Ferrari : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio dItalia, quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1 2018. Linglese della Mercedes ha sfruttato al meglio le possibilità che gli si sono presentate in questa domenica, battendo nettamente le due Ferrari e conquistando un altro successo che gli consente di accumulare altri punti importanti in ottica campionato. Sul podio di Monza salgono i due finlandesi, Raikkonen della Ferrari e Bottas della ...

Hamilton Re d’Italia - il britannico primo : ora ha 30 punti su Vettel : Succede l’incredibile a Monza. Dopo la grande qualifica Ferrari, in gara il contatto di Vettel, compromette il Gran Premio per

Classifica Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori - Gp Italia 2018 Monza : Hamilton si porta a +30 su Vettel! : Classifica Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Italia 2018 a Monza. Lewis Hamilton vince e allunga a 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, sfortunato e quarto alla fine(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:28:00 GMT)

DIRETTA FORMULA 1 GP Italia/ F1 Monza gara live : Bottas aiuta Hamilton - Raikkonen resta comunque davanti! : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp ITALIA 2018 a Monza live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della mitica corsa brianzola (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:01:00 GMT)

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : gara. Sfida campale tra Raikkonen - Vettel e Hamilton! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Monza andrà in scena una gara fondamentale per l’esito del campionato. In passato, nel “Tempio della velocità” i campionati si sono decisi e anche in questo caso la posta in palio è molto alta. Sarà una Sfida campale tra Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Il finlandese, a ...

GRIGLIA DI PARTENZA GP Italia 2018 FORMULA 1/ Pole position Raikkonen : Hamilton - il primo dei beffati : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp ITALIA 2018 Monza: prima fila tutta Ferrari. E' Kimi Raikkonen ad ottenere la Pole position davanti a Sebastian Vettel.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:46:00 GMT)

F1 - GP Italia 2018 : Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono pronti all'impresa - ma Lewis Hamilton è vicino : ... dato che Valtteri Bottas sembra lontano dalla competitività in questo weekend, sia per riaprire definitivamente il Mondiale 2018, andando a togliere punti pesanti al campione del mondo in carica. ...