F1 | GP Italia 2018 | Sebastian Vettel | ennesimo errore Colpevole nell’incidente con

Kimi Raikkonen - GP Italia Monza 2018 : “La macchina era veloce. Mi sono dovuto arrendere ai problemi con la gomma” : E’ secondo Kimi Raikkonen nel GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Una prestazione di grande determinazione e volontà quella del finlandese che ha cercato di resistere al meglio possibile ad un grandioso Lewis Hamilton che, nonostante una macchina non all’altezza della Rossa, ha potuto sfruttare alla grande un problema alle gomme del finnico, vincendo la corsa di Monza e allungando nel campionato ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Ho provato a superare Raikkonen poi con Hamilton non avevo spazio…Non è un dramma” : Sebastian Vettel è lo sconfitto di giornata. Il quarto posto del GP d’Italia (quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno), dopo il contatto nel primo giro avuto con Lewis Hamilton e la conseguente rimonta, è un risultato deludente visto il tutto nell’ottica iridata. Il tedesco, con la vittoria del britannico a Monza, è a 30 lunghezze dal suo avversario e con sette gare da disputare, al cospetto di un pilota così regolare, ...

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Hamilton primo - Ricciardo in crisi nera (Gp Italia 2018) : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Italia 2018 a Monza. Lewis Hamilton vince e allunga a 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, sfortunato e quarto alla fine

Lewis Hamilton - GP Italia 2018 : “Vincere a Monza è un onore - accetto la sfida dei tifosi Ferrari. Ringrazio Bottas” : Lewis Hamilton è stato eccellente interprete del GP d’Italia 2018, è scattato dalla terza piazza ed è riuscito a vincere la gara superando entrambe le Ferrari in pista: prima Sebastian Vettel alla Roggia durante il primo giro con una manovra molto discussa con tanto di contatto col tedesco, poi Kimi Raikkonen sul rettilineo principale nella parte finale della gara. Il britannico della Mercedes era visibilmente raggiante dopo aver tagliato ...

F1 - Pagelle GP Italia 2018 : Hamilton spietato - Bottas scudiero - Raikkonen eroico - Vettel finisce ko : Il Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno potrebbe avere scritto la parola “fine” alle speranza di gloria di Sebastian Vettel. Lewis Hamilton ora ha più di una gara di vantaggio in classifica e, ovviamente, potrà gestire questo margine grazie, anche, ad una vettura davvero notevole. La gara di Monza ha riservato diverse emozioni con alcuni piloti promossi, altri bocciati. Andiamo a scoprire quali. LE Pagelle DEL GP ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : la Ferrari si inchina ad un Lewis Hamilton imbattibile. E’ fuga nel Mondiale : Lewis Hamilton (Mercedes) piazza il “colpaccio” e si aggiudica il Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo (alla 68sima vittoria in carriera) scattava solamente dalla terza posizione ma, tra partenza e strategia in gara (e la generosa mano del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas) va a vincere a Monza in casa dei rivali davanti ad un eroico Kimi Raikkonen (Ferrari), con la concomitante giornataccia ...

Classifica Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori - Gp Italia 2018 Monza : Hamilton si porta a +30 su Vettel! : Classifica Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Italia 2018 a Monza. Lewis Hamilton vince e allunga a 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, sfortunato e quarto alla fine

Ordine d’arrivo F1 - GP Italia Monza 2018 : risultato e classifica della gara : Grande spettacolo a Monza dopo oggi si è disputato il GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1. Kimi Raikkonen grande protagonista con Lewis Hamilton mentre Sebastian Vettel si è toccato col britannico nel corso del primo giro ed è così scivolato nelle retrovie. Tanti sorpassi e controsorpassi con diversi colpi di scena in una giornata indimenticabile sul tracciato brianzolo. Di seguito l’Ordine d’arrivo e il ...

F1 LIVE - DIRETTA GP Italia Monza 2018 : la gara giro dopo giro in tempo reale : Alle ore 15.10 scatterà il GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1: si preannuncia un grande spettacolo a Monza, la gara sullo storico tracciato brianzolo regalerà grandi emozioni e ci sarà da divertirsi in un appuntamento davvero fondamentale nella corsa verso il titolo iridato. Kimi Raikkonen scatterà dalla prima posizione e sogna un ritorno al successo dopo cinque anni dall’ultima volta ma il finlandese potrebbe ricevere un ordine ...

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : la lotta per la Top Ten (Gp Italia 2018 Monza) : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Italia 2018 a Monza. Continua il duello fra Vettel ed Hamilton e quello tra la Ferrari e la Mercedes

Griglia di partenza GP Italia 2018 Formula 1/ Pole per Raikkonen : Vettel incontentabile - sarà duello rosso! : Griglia di partenza Formula 1 Gp Italia 2018 Monza: prima fila tutta Ferrari. E' Kimi Raikkonen ad ottenere la Pole position davanti a Sebastian Vettel.

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : gara. Sfida campale tra Raikkonen - Vettel e Hamilton! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Monza andrà in scena una gara fondamentale per l’esito del campionato. In passato, nel “Tempio della velocità” i campionati si sono decisi e anche in questo caso la posta in palio è molto alta. Sarà una Sfida campale tra Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Il finlandese, a ...