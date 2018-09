F1 | GP Italia 2018 | questo Hamilton merita il Mondiale Superiore in tutto a Vettel | il

oasport

(Di domenica 2 settembre 2018) Ricordate il team radio di Sebastiandopo la vittoria di Silverstone? Una sonora risata con annesso un “…a casa loro“. Parole che devono essere risuonate parecchio nelle orecchie dei componenti del team Mercedes. Da Toto Wolff in giù, sicuramente, hanno ripensato a quello “sberleffo”, segnando sul calendario la data del 2 settembre, in concomitanza del Gran Premio d’, confidando di mettere in atto un’altra parata come dodici mesi fa. Tra chi aveva preso quel notevole pugno in faccia in Inghilterra c’era, ovviamente, Lewis. Il campione del mondo in carica, da quel momento, è diventato inesorabile. Nonostante una vettura non più dominante come gli anni scorsi, il numero 44 si è rimboccato le maniche e ha portato il suo livello ad altezze davvero incredibili. Certo, un (generoso) pizzico di fortuna lo ha aiutato, ma in ...