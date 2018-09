F1 - GP Italia Monza 2018 : le previsioni meteo per la gara. Pericolo pioggia scongiurato - si corre sull'asciutto! : Oggi pomeriggio alle ore 15.10 scatterà la gara del GP d'Italia nello storico autodromo di Monza , che ospita per la sessantanovesima volta il Campionato del Mondo di Formula Uno . La pista brianzola sarà teatro dell'ennesima sfida tra Sebastian Vettel , Ferrari, e Lewis Hamilton , Mercedes, nella lotta al titolo iridato piloti , con il britannico che al ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : grande Italia tra le juniores. Palmitessa e Littame guidano le qualifiche del trap - bene Sessa : Grandissima Italia ai Mondiali 2018 di Tiro a volo che sono incominciati a Changwon (Corea del Sud). Maria Lucia Palmitessa e Sofia Littame sono prima e seconda al termine della prima giornata di qualificazioni nel trap femminile juniores. La 20enne di Monopoli, che difende il titolo conquistato lo scorso anno a Mosca, guida con 72 (23-23-25 la serie della pugliese), un piattello di vantaggio sul terzetto composto dalla nostra Littame (24-24-23 ...

F1 - GP Italia 2018 : Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono pronti all’impresa - ma Lewis Hamilton è vicino : Era dal 2010 (con Fernando Alonso) che una Ferrari non scattava dalla pole position del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Era addirittura dal 2000 (con Michael Schumacher e Rubens Barrichello) che due Rosse non monopolizzavano la prima fila di Monza. A questo punto per la scuderia di Maranello non rimane che ritoccare l’ultimo (e più importante) record ancora da battere. Ovvero gli otto anni senza vittoria sulla pista di casa. ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : le previsioni meteo per la gara. Pericolo pioggia scongiurato - si corre sull’asciutto! : Oggi pomeriggio alle ore 15.10 scatterà la gara del GP d’Italia nello storico autodromo di Monza, che ospita per la sessantanovesima volta il Campionato del Mondo di Formula Uno. La pista brianzola sarà teatro dell’ennesima sfida tra Sebastian Vettel (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes) nella lotta al titolo iridato piloti, con il britannico che al momento conduce con 17 punti di vantaggio sul tedesco ed 85 sul finlandese della ...

Volley - Italia-Cina : amichevole verso i Mondiali 2018. Data - programma - orario d’inizio e tv : come vedere la partita (2 settembre) : Oggi domenica 2 settembre si gioca Italia-Cina, amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. A una settimana esatta dal debutto nella rassegna iriData, la nostra Nazionale sarà impegnata al PalaKioene di Padova in un incontro importante per testare lo stato di forma e provare la formazione titolare in vista della competizione più importante ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Italia 2018 Monza (oggi) : Classifica Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Italia 2018 a Monza. Continua il duello fra Vettel ed Hamilton e quello tra la Ferrari e la Mercedes(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 07:00:00 GMT)

F1 Italia 2018 - Gara - Diretta tv Sky Sport HD - TV8 e Rai Uno : Con il giro più veloce della storia della Formula 1 (Diretta tv Sky Sport HD, TV8 e Rai Uno), Kimi Raikkonen si è preso la pole position a Monza, bruciando di 116 millesimi Sebastian Vettel e confermando a Lewis Hamilton (+0.175, in seconda fila con Valtteri Bottas) che le Ferrari hanno qualcosa in più. Per la gioia del popolo rosso (56mila in tribuna oggi), 18 anni dopo Schumacher-Barrichello, la scuderia di Maranello ha ...

QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE/ Su Italia 1 il film con Emanuele Bosi (oggi - 2 settembre 2018) : QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 2 settembre 2018. Nel cast: Emanuele Bosi e Maria Palma Petruolo, alla regia Riccardo Donna. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 04:43:00 GMT)

PICCOLO GRANDE AMORE/ Su Italia 1 il film con Raoul Bova (oggi - 2 settembre 2018) : PICCOLO GRANDE AMORE, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 2 settembre 2018. Nel cast: Raoul Bova, Barbara Snellenburg, alla regia Carlo Vanzina. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 04:35:00 GMT)

Diretta Formula 1/ F1 streaming video RAI gara live : vincitore e podio (Gp Italia 2018 Monza) : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Italia 2018 a Monza live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della mitica corsa brianzola (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 02:16:00 GMT)

Volley femminile - Europei U19 2018 : l’Italia inizia alla grande - sconfitta la Bielorussia. Decisive Battista e Populini : Ottimo esordio per l’Italia agli Europei U19 di Volley femminile iniziati oggi in Albania. A Durazzo le azzurre hanno sconfitto la Bielorussia per 3-1 (25-17; 25-20; 20-25; 25-18), compiendo così il primo passo verso l’ardua qualificazione alle semifinali. Le ragazze di coach Massimo Bellano hanno dominato i primi due set, poi sono partite male nel terzo parziale e non sono più riuscite a rimontare, chiudendo comunque agevolmente i ...