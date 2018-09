F1 | GP Italia 2018 | il gioco di squadra Mercedes Bottas scudiero perfetto Al contrario

Mondiali 2018 : i convocati dell'Italia - Antonov resta a casa : Le scelte tengono sempre conto di tanti aspetti, non solo quelli individuali, compresa la chimica e l'equilibrio tecnico che ogni reparto ha all'interno dell'economia di una squadra". 0

Hockey prato - Hockey Series 2018 : impresa dell’Italia! Gli azzurri pareggiano con la Polonia e superano il turno : Era l’obiettivo della vigilia, ma era tutt’altro che scontato. L’Italia dell’Hockey su prato esce davvero alla grande da quest’estate, sia a livello maschile che femminile. Se le donne hanno riscritto la storia volando agli ottavi dei Mondiali, in parte minore, anche gli uomini hanno conquistato un grandissimo risultato. In quel di Gniezno (Polonia), nell’ultimo match della nuova manifestazione, le Hockey ...

Volley - verso i Mondiali 2018 : Italia-Cina 3-0 - facile vittoria in amichevole. Buone sensazioni dagli azzurri : L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-0 (25-20; 25-17; 25-17) nella penultima amichevole prima dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. I ragazzi del CT Chicco Blengini, che oggi ha ufficializzato le convocazioni per la rassegna iridata, hanno disputato una buona partita contro la compagine asiatica pur senza forzare la mano più di tanto: buoni segnali a una settimana ...

Volley - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Scelti i 14 azzurri - la lista finale : spiccano Zaytsev e Juantorena - tagliato Antonov : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Il coach torinese ha sciolto le riserve subito dopo la vittoria in amichevole contro la Cina a Padova, ufficializzando gli ultimi due tagli: a dire addio alla rassegna iridata sono lo schiacciatore Oleg Antonov e il centrale Roberto Russo. Di seguito i 14 ...

F1 - GP Italia 2018 : Ferrari - ora il Mondiale è una chimera. Puntare alle vittorie di tappa e sperare… : Lo si era detto in sede di presentazione. L’appuntamento di Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, può essere il crocevia della stagione. Guardando ai risultati, ci potrebbe essere la conferma. La vittoria di Lewis Hamilton, la 68esima in carriera e la quinta sul circuito brianzolo, sono un durissimo colpo alle ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel, su come infatti la corsa sia ...

F1 - GP Italia 2018 : questo Hamilton merita il Mondiale. Superiore in tutto a Vettel - il britannico fa la differenza : Ricordate il team radio di Sebastian Vettel dopo la vittoria di Silverstone? Una sonora risata con annesso un “…a casa loro“. Parole che devono essere risuonate parecchio nelle orecchie dei componenti del team Mercedes. Da Toto Wolff in giù, sicuramente, hanno ripensato a quello “sberleffo”, segnando sul calendario la data del 2 settembre, in concomitanza del Gran Premio d’Italia, confidando di mettere in atto ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Non prendiamo piloti che sono dei maggiordomi” : Una sconfitta pesante quella della Ferrari nel GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Rossa, dopo aver monopolizzato la prima fila, si sarebbe aspettata ben altro esito al termine della gara: il trionfo di Lewis Hamilton ed il terzo posto di Valtteri Bottas non sono certo mitigati dal secondo posto di un coraggioso e determinato Kimi Raikkonen, piegato da un problema ad una gomma, ...

F1 - GP Italia 2018 : Ferrari - ma che fai? Inspiegabile battaglia al via tra Vettel e Raikkonen. Hamilton ringrazia.. : Così fa decisamente male. C’erano tante aspettative dopo le qualifiche del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno. La prima fila tutta “Rossa“, con Kimi Raikkonen davanti e Sebastian Vettel secondo, prefigurava un round favorevole per il Cavallino Rampante e invece l’esito è stato diverso. La vittoria n.68 di Lewis Hamilton in carriera, la quinta a Monza, mette in una situazione di ...

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2018 : successo per Dmitry Polyanskiy su White e Fabian - bene gli Italiani : L’ultima tappa della World Cup di Triathlon 2018 di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, per quanto riguarda gli uomini va al russo Dmitry Polyanskiy che completa la prova con il tempo di 1:52.22 e, grazie ad una ottima frazione di corsa, stacca l’irlandese Russell White per 14 secondi. Completa il podio il nostro Alessandro Fabian che conferma di essere in buona forma in questo finale di stagione e termina la sua gara a 22 secondi ...

VIDEO F1 - Highlights GP Italia Monza 2018 : Lewis Hamilton dà scacco alla Ferrari : Lewis Hamilton dà scacco alla Ferrari. La Mercedes grazie all’asso britannico sigla il quinto sigillo nel GP d’Italia 2018, proseguendo una sequenza che dura dall’inizio dell’era ibrida e la squadra del Cavallino Rampante incassa una cocente sconfitta davanti al pubblico di casa e si deve accontentare del secondo posto di Kimi Raikkonen e del quarto di Sebastian Vettel. L’inglese è stato fantastico perché è riuscito ...

Lewis Hamilton - GP Italia 2018 : 'Vincere a Monza è un onore - accetto la sfida dei tifosi Ferrari. Ringrazio Bottas' : Il britannico della Mercedes era visibilmente raggiante dopo aver tagliato il traguardo davanti al finlandese e al compagno di squadra Valtteri Bottas, le dichiarazioni del Campione del Mondo ...