F1 | GP Italia 2018 | Ferrari | ora il Mondiale è una chimera Puntare alle vittorie di

F1 - GP Italia 2018 : questo Hamilton merita il Mondiale. Superiore in tutto a Vettel - il britannico fa la differenza : Ricordate il team radio di Sebastian Vettel dopo la vittoria di Silverstone? Una sonora risata con annesso un “…a casa loro“. Parole che devono essere risuonate parecchio nelle orecchie dei componenti del team Mercedes. Da Toto Wolff in giù, sicuramente, hanno ripensato a quello “sberleffo”, segnando sul calendario la data del 2 settembre, in concomitanza del Gran Premio d’Italia, confidando di mettere in atto ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Non prendiamo piloti che sono dei maggiordomi” : Una sconfitta pesante quella della Ferrari nel GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Rossa, dopo aver monopolizzato la prima fila, si sarebbe aspettata ben altro esito al termine della gara: il trionfo di Lewis Hamilton ed il terzo posto di Valtteri Bottas non sono certo mitigati dal secondo posto di un coraggioso e determinato Kimi Raikkonen, piegato da un problema ad una gomma, ...

F1 - GP Italia 2018 : Ferrari - ma che fai? Inspiegabile battaglia al via tra Vettel e Raikkonen. Hamilton ringrazia.. : Così fa decisamente male. C’erano tante aspettative dopo le qualifiche del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno. La prima fila tutta “Rossa“, con Kimi Raikkonen davanti e Sebastian Vettel secondo, prefigurava un round favorevole per il Cavallino Rampante e invece l’esito è stato diverso. La vittoria n.68 di Lewis Hamilton in carriera, la quinta a Monza, mette in una situazione di ...

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2018 : successo per Dmitry Polyanskiy su White e Fabian - bene gli Italiani : L’ultima tappa della World Cup di Triathlon 2018 di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, per quanto riguarda gli uomini va al russo Dmitry Polyanskiy che completa la prova con il tempo di 1:52.22 e, grazie ad una ottima frazione di corsa, stacca l’irlandese Russell White per 14 secondi. Completa il podio il nostro Alessandro Fabian che conferma di essere in buona forma in questo finale di stagione e termina la sua gara a 22 secondi ...

VIDEO F1 - Highlights GP Italia Monza 2018 : Lewis Hamilton dà scacco alla Ferrari : Lewis Hamilton dà scacco alla Ferrari. La Mercedes grazie all’asso britannico sigla il quinto sigillo nel GP d’Italia 2018, proseguendo una sequenza che dura dall’inizio dell’era ibrida e la squadra del Cavallino Rampante incassa una cocente sconfitta davanti al pubblico di casa e si deve accontentare del secondo posto di Kimi Raikkonen e del quarto di Sebastian Vettel. L’inglese è stato fantastico perché è riuscito ...

Lewis Hamilton - GP Italia 2018 : 'Vincere a Monza è un onore - accetto la sfida dei tifosi Ferrari. Ringrazio Bottas' : Il britannico della Mercedes era visibilmente raggiante dopo aver tagliato il traguardo davanti al finlandese e al compagno di squadra Valtteri Bottas, le dichiarazioni del Campione del Mondo ...

F1 - GP Italia 2018 : Sebastian Vettel - ennesimo errore. Colpevole nell’incidente con Hamilton. Mancata lucidità : Sebastian Vettel doveva fare saltare il banco a Monza e invece ha concluso con un quarto posto decisamente al di sotto delle aspettative della vigilia, un risultato che non rispecchia il potenziale della Ferrari e che lascia tanto amaro in bocca. Il GP d’Italia doveva rappresentare l’occasione perfetta per il rilancio del tedesco che puntava a ricucire ulteriormente il distacco da Lewis Hamilton in classifica generale e invece un ...

Kimi Raikkonen - GP Italia Monza 2018 : “La macchina era veloce. Mi sono dovuto arrendere ai problemi con la gomma” : E’ secondo Kimi Raikkonen nel GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Una prestazione di grande determinazione e volontà quella del finlandese che ha cercato di resistere al meglio possibile ad un grandioso Lewis Hamilton che, nonostante una macchina non all’altezza della Rossa, ha potuto sfruttare alla grande un problema alle gomme del finnico, vincendo la corsa di Monza e allungando nel campionato ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Ho provato a superare Raikkonen poi con Hamilton non avevo spazio…Non è un dramma” : Sebastian Vettel è lo sconfitto di giornata. Il quarto posto del GP d’Italia (quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno), dopo il contatto nel primo giro avuto con Lewis Hamilton e la conseguente rimonta, è un risultato deludente visto il tutto nell’ottica iridata. Il tedesco, con la vittoria del britannico a Monza, è a 30 lunghezze dal suo avversario e con sette gare da disputare, al cospetto di un pilota così regolare, ...

Lewis Hamilton - GP Italia 2018 : “Vincere a Monza è un onore - accetto la sfida dei tifosi Ferrari. Ringrazio Bottas” : Lewis Hamilton è stato eccellente interprete del GP d’Italia 2018, è scattato dalla terza piazza ed è riuscito a vincere la gara superando entrambe le Ferrari in pista: prima Sebastian Vettel alla Roggia durante il primo giro con una manovra molto discussa con tanto di contatto col tedesco, poi Kimi Raikkonen sul rettilineo principale nella parte finale della gara. Il britannico della Mercedes era visibilmente raggiante dopo aver tagliato ...

F1 - Pagelle GP Italia 2018 : Hamilton spietato - Bottas scudiero - Raikkonen eroico - Vettel finisce ko : Il Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno potrebbe avere scritto la parola “fine” alle speranza di gloria di Sebastian Vettel. Lewis Hamilton ora ha più di una gara di vantaggio in classifica e, ovviamente, potrà gestire questo margine grazie, anche, ad una vettura davvero notevole. La gara di Monza ha riservato diverse emozioni con alcuni piloti promossi, altri bocciati. Andiamo a scoprire quali. LE Pagelle DEL GP ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : la Ferrari si inchina ad un Lewis Hamilton imbattibile. E’ fuga nel Mondiale : Lewis Hamilton (Mercedes) piazza il “colpaccio” e si aggiudica il Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo (alla 68sima vittoria in carriera) scattava solamente dalla terza posizione ma, tra partenza e strategia in gara (e la generosa mano del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas) va a vincere a Monza in casa dei rivali davanti ad un eroico Kimi Raikkonen (Ferrari), con la concomitante giornataccia ...