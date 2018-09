F1 – Bottas | missione compiuta | “vi spiego la strategia Mercedes Sacrificio? No | ci ha

sportfair

(Di domenica 2 settembre 2018) Valtterisoddisfatto per il terzo posto ottenuto a Monza, ma anche per la prima posizione del compagno Hamilton e il funzionamento dellaIl GP di Monza sembrava doversi colorare di rosso, invece a risplendere è stato l’argento delle. Problemi per Vettel alla partenza, solo secondo posto per Raikkonen, penalizzato da un problema alle gomme, e il gioco è fatto. Primo Hamilton, terzochiara ed efficace, con il finlandese chiamato a rallentare Raikkonen per favorire il successo in solitaria di Hamilton. In conferenza stampa,ha spiegato il pianoper la gara: “quando abbiamo esaminato tutti gli scenari per la gara abbiamo visto che partendo dietro le Ferrari era inutile per entrambi provare la stessa. Alla fine si è rivelato positivo sia per avere le gomme fresche nel finale per attaccare sia ...