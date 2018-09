F1 | Arrivabene e gli ordini di scuderia Mercedes Ultime notizie | “Ferrari assume piloti

Formula 1 GP Monza - l'orgoglio di Arrivabene : 'Prima fila che ricorderò per sempre' : "Questa qualifica mi è piaciuta molto perché i ragazzi erano molto sereni" ha detto il team principal della scuderia Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky Sport. "Pur essendo una qualifica tirata, ...

F1 - Arrivabene non sta nella pelle : “orgoglioso del risultato di Raikkonen - ma dico che…” : Il team principal della Ferrari ha commentato il risultato ottenuto da Raikkonen e Vettel nelle qualifiche di Monza, sottolineando tutta la propria gioia Prima fila tutta Ferrari nel Gp d’Italia. Sul circuito di Monza è Kimi Raikkonen a firmare il giro più veloce, 1’19”119, davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Seconda fila per le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che precedono la ...

F1- Raikkonen in pole a Monza - quante emozioni ai box per la moglie Minttu : prima le lacrime poi l’abbraccio con Arrivabene [VIDEO] : Una pole position che vale tanto: lacrime di gioia ai box Ferrari per la moglie di Kimi Raikkonen Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad avere la meglio e conquistare una ...