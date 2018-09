F1 a Monza | la DOMENICA in diretta online dall' autodromo La Ferrari sprofonda | vince

F1 a Monza : domenica Giorgetti a rappresentare il governo - Salvini presente in forma privata : Quest'anno a rappresentare il governo al Gp di Monza ci sarà il sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti . All'autodromo sarà presente anche Matteo Salvini ma in forma privata , fanno sapere ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : le previsioni meteo. Possibilità di pioggia per le qualifiche - mentre domenica sarà gara asciutta : Il weekend dell’attesissimo Gran Premio d’Italia 2018 di Monza è entrato ormai nel vivo con la prima giornata di prove libere che è andata in archivio con la Ferrari di Sebastian Vettel in testa alla classifica combinata dei tempi delle prime sessioni di prova. Il Mondiale di F1 affronta l’ultimo appuntamento europeo prima di cominciare la lunga trasferta asiatica in cui si deciderà la lotta al titolo iridato piloti e ...