calcioweb.eu

: Esultanza #Neymar, il gesto dell'attaccante brasiliano diventa virale [VIDEO] - CalcioWeb : Esultanza #Neymar, il gesto dell'attaccante brasiliano diventa virale [VIDEO] - RosolinoPas : ''Piangete pure, piangete ancora'' esultanza provocatoria di #Neymar dopo il goal dell'1-0 in #NimesPsg Va sotto la… -

(Di domenica 2 settembre 2018)– Il Psg continua la marcia verso la vittoria della Ligue 1, un protagonista del club è sicuramente l’attaccante, ilnelle ultime ore ha fatto discutere per l’. “bambino capriccioso”, i tifosi del Nimes, squadra francese neopromossa, hanno deciso di approcciare con uno striscione del generealla loro prima partita contro la stella del PSG.ha esultato in maniera polemica, simulando di ‘piangere come un bambino’., ecco ilThis is what happens when you unveil a banner callinga “crybaby” (via @ESPNFC)pic.twitter.com/bwjXZu9I9u — Sports Illustrated (@SInow) 1 settembre 2018 LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ildell’attaccanteCalcioWeb.