Esodo : ultimi rientri da vacanze - code : ANSA, - ROMA, 2 SET - ultimi rientri dei vacanzieri in questa prima domenica di settembre, con qualche coda a rallentare il viaggio. Queste le criticità indicate: - A1 direzione nord: code a tratti ...

Ultimi scampoli d'estate : controEsodo al via sotto il segno del maltempo : Teleborsa, - L'estate 2018 è pronta a fare i bagagli così come milioni di italiani che stanno per tornare, a malincuore, alla vita di tutti i giorni. controesodo al via, sotto il segno del maltempo. ...