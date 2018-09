Era scomparsa dalle Scotte | si presenta al pronto soccorso dopo tre giorni di angoscia

MYANMAR - RITROVATA NAVE SCOMPARSA NEL 2009/ Ultime notizie : il racconto dei marinai - dov'Era diretta : MYANMAR, RITROVATA NAVE fantasma incagliata nei fondali. Ultime notizie, ultimo segnale dato nel 2009: equipaggio colto dal maltempo, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:22:00 GMT)

Honor Magic 2 avrà Kirin 980 e fotocamEra a scomparsa - VIDEO : ... inoltre, Honor Magic 2 vanta una funzione intelligente di Magic Slide , che offre agli utenti una visualizzazione completa e reale che attiva istantaneamente il mondo dell'intelligenza artificiale ...

Foto reale Xiaomi Mi Mix 3 che mostra la FotocamEra a scomparsa : Lo Xiaomi Mi Mix 3 compare in una prima Foto da vivo semi ufficiale pubblicata su Twitter. Borderless estremo, Fotocamera a scomparsa e design tutto nuovo Foto reale dello Xiaomi Mi Mix 3 Proprio in pieno IFA 2018 di Berlino, Xiaomi svela in pratica il design del nuovo Mi Mix 3, e proprio per contrastare […]

Foto reale Xiaomi Mi Mix 3 che mostra la FotocamEra a scomparsa : Lo Xiaomi Mi Mix 3 compare in una prima Foto da vivo semi ufficiale pubblicata su Twitter. Borderless estremo, Fotocamera a scomparsa e design tutto nuovo Foto reale dello Xiaomi Mi Mix 3 Proprio in pieno IFA 2018 di Berlino, Xiaomi svela in pratica il design del nuovo Mi Mix 3, e proprio per contrastare […]

Runa Moccia - 17enne scomparsa da Asti/ Era ospite di una comunità - sparito anche il fidanzato egiziano : Runa Moccia, 17enne scomparsa da Asti: la minorenne era ospite in una comunità della provincia. Sarebbe sparito nel nulla anche il fidanzato egiziano maggiorenne.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:34:00 GMT)

Trovata morta Eleonora Contin - Era scomparsa durante un'immersione con il marito : La 34enne si trovava in vacanza in Mozambico insieme al marito. Di lei si erano perse le tracce nella mattina del 25 agosto...

Eleonora Contin morta in Mozambico. La donna di Chiavenna Era scomparsa durante un'immersione : È stata trovata senza vita Eleonora Contin, 34 anni, originaria di Chiavenna in provincia di Sondrio. Il 25 agosto la donna era scomparsa durante un'immersione nelle acque della barriera corallina del Mozambico. Contin era in compagnia del marito Matteo Gobbi quando è stata inghiottita dall'acqua. Il Corriere della Sera riferisce che il corpo della donna è stato rinvenuto nella notte tra martedì e mercoledì su ...

Dopo 31 anni ritrovato sul ghiacciaio il corpo di una scalatrice scomparsa : "Sembrava una bambola di cEra" : A 31 anni dalla scomparsa è stato ritrovato sul monte Elbrus, il più alto della Russia, il corpo di Elena Basykina, l'alpinista di 36 anni di cui non si avevano più notizie dal 1987. Il suo aspetto è stato paragonato dai media locali a quello di una "bambola di cera", dato che il ghiaccio nel corso del tempo ha quasi del tutto mummificato i resti della donna. A notare il corpo, incastonato nel ghiacciaio a 4.200 metri ...

“Una statua di cEra”. Ritrovata Elena - l’alpinista scomparsa 31 anni fa : “Una statua di cera”. In queste condizioni è stato ritrovato il corpo di Elena Basykina, l’alpinista scomparsa 31 anni fa sul monte Elbrus, il più alto della Russia. Incastonata nel ghiacciaio a 4.200 metri di altezza sulla via che porta alla vetta della montagna, Elena è stata notata da un gruppo di alpinisti e secondo i primi esami i resti mummificati della donna confermano la tesi dell’incidente: lei e i suoi ...

La nave fantasma San Giorgio riaffiora dal Po - Era scomparsa più di 70 anni fa : Era diventata quasi una leggenda, la nave San Giorgio affondata nel fiume Po da oltre settant'anni. Avvolta da un alone di mistero e curiosità è stata oggi rinvenuta. A fare la...

La nave fantasma San Giorgio riaffiora dal Po - Era scomparsa più di 70 anni fa : Era diventata quasi una leggenda, la nave San Giorgio affondata nel fiume Po da oltre settant'anni. Avvolta da un alone di mistero e curiosità è stata oggi rinvenuta. A fare la scoperta un ricercatore ...

Mestre - ritrovata Gioia Mini : la 16enne scomparsa Era a Genova per una fuga d’amore : È stata ritrovata e sta bene Gioia, la ragazza di 16 anni scomparsa da Mestre lo scorso 21 agosto. I carabinieri l'hanno rintracciata in un albergo di Genova dove si trovava con il fidanzato 22enne. "Notizia meravigliosa, bentornata a casa".Continua a leggere

Ritrovata la sedicenne scomparsa : Era in hotel con il fidanzato : MESTRE - Sta bene e ora tornerà a casa. La fuga d'amore della 16enne Gioia Mini e del suo ragazzo, Romulus Adrian Man, 22 anni, si è conclusa in un albergo di Genova. I carabinieri, che avevano ...

Xi Jinping : messaggio di condoglianze per la scomparsa dell'ex segretario genErale dell'ONU Kofi Annan : Xi Jinping ha sottolineato che nel contesto attuale, caratterizzato dalla crescita di elementi di instabilità e incertezza nel mondo, il multilateralismo promosso dal signor Annan assume un ...