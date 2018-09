Emilia 4 | l' auto solare dell' università di Bologna consuma quanto un asciugacapelli e

Siccità Emilia Romagna : la Regione autorizza i prelievi dai corsi d’acqua : Via libera della Giunta regionale a prelievi d’acqua controllati in alcuni tratti di corsi d’acqua dell’Appennino romagnolo. Obiettivo, il contrasto della crisi idrica estiva che sta mettendo in difficolta’ l’agricoltura di diverse aree di quelle zone. Il provvedimento della Giunta, che potrà’ essere ritirato se le condizioni cambieranno, restera’ in vigore fino al 30 settembre 2018. “Si tratta di ...

Reggio Emilia : il cane la chiude fuori dall'auto - lei chiede aiuto in questura : Una signora si è presentata in questura chiedendo aiuto in quanto, dopo avere parcheggiato il veicolo il via Wybicki per gettare l'immondizia, era rimasta chiusa fuori a causa della sua cagnolina

Reggio Emilia - una tassista aggredisce un automobilista con lo spray urticante : denunciata : Il diverbio in via della Repubblica vicino al supermercato Sigma Il conducente dell'auto è finito al pronto soccorso del Santa Maria Nuova

Puglia - Emiliano : da Giunta regionale ok a proposta per autonomia : La Giunta regionale della Puglia ha approvato la redazione di una proposta per l'autonomia della Regione, sulla base dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione. Lo ha riferito il governatore ...

Di Battista ha risposto alla richiesta di auto di Emiliano per fermare la Tap : Alessandro Di Battista ha risposto all'appello del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano di aiutarlo a spostare i lavori per la Tap, il gasdotto che deve portare il gas azero in Italia. E lo fa non solo respingendo al mittente la richiesta perché viene da un esponente del Pd, ma dandogli del 'paraculo' "Con il massimo rispetto, caro Emiliano, io la faccia ce l'ho messa per 5 anni, ...

L'auto solare Emilia 4 vince l'American Solar Challenge : Emilia 4, L'auto Solare progettata e costruita dall'Università di Bologna, trionfa all'American Solar Challenge, competizione riservata a veicoli Solari sviluppati dalle università di tutto il mondo. Dopo 2.700 chilometri attraverso la regione delle Montagne Rocciose , dal Nebraska all'Oregon, il team Onda Solare, unica squadra europea in gara, chiude il percorso conquistando il primo posto.

Il diario di Emilia - l'auto solare italiana che ha compiuto l'impresa (e battuto la macchina del caffè) : Sull’asfalto rovente dell’Oregon l’Italia conquista il primo posto dell’American Solar Challenge, punto di riferimento mondiale per le automobili alimentate a energia solare. E con l’automobile Emilia 4, che può trasportare quattro persone a 120 chilometri orari “consumando meno di un phon”, la scuderia bolognese Onda solare impone i nuovi standard sulla ricerca e lo sviluppo di questo incredibile ...

Matteo Salvini - la data sull'autonomia di Veneto - Lombardia ed Emilia-Romagna : la decisione del governo : ...- ha aggiunto il leader leghista - è dare seguito al voto di quasi sei milioni di cittadini italiani che in Veneto e Lombardia per ora e mi auguro domani in altre città italiane chiedono una politica ...

Reggio Emilia - una casa gratis e l’auto di servizio per usi personali : due agenti della Polizia municipale nei guai : Si comportavano da padroni di casa nel proprio ufficio di Polizia, dove da otto anni avevano messo in piedi un sistema di potere basato su aggressioni verbali a dipendenti e collaboratori, costretti anche a denunciare i colleghi sotto la minaccia di provvedimenti disciplinari, turni di lavoro sfavorevoli e ferie negate. Ma gli abusi di due agenti della municipale di Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, non si limitavano al luogo di lavoro: ...

American Solar Challenge : l’auto solare Unibo Emilia 4 pronta per i 3500 km dal Nebraska all’Oregon : Terminata positivamente la fase di Scrutineering e conclusa la gara Formula Sun Grand Prix raggiungendo la seconda posizione, il team Onda Solare dell’Università di Bologna, l’unico europeo tra i partecipanti, è pronto per l’American Solar Challenge con la sua Emilia 4. Sabato 14 luglio, la nuova auto Solare a quattro posti progettata e costruita dall’Università di Bologna, partirà alla volta dell’Oregon: dal Nebraska, ...