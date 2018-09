' E' un egoista' | Dalic contro CR7  

Dalic : "Ronaldo è soltanto un egoista" : ROMA, 2 SET - "Ronaldo è un egoista e non vorrei mai averlo a disposizione in una mia squadra". Così il ct della Croazia vicecampione del mondo in Russia, Zlatko Dalic, commenta la mancata presenza di 'CR7' ai sorteggi dei gironi della Champions League, la settimana scorsa a Montecarlo, nel corso dei quali sono stati anche consegnati i ...

Dalic : 'Ronaldo è soltanto un egoista' : ANSA, - ROMA, 2 SET - "Ronaldo è un egoista e non vorrei mai averlo a disposizione in una mia squadra". Così il ct della Croazia vicecampione del mondo in Russia, Zlatko Dalic, commenta la mancata presenza di 'CR7' ai sorteggi dei gironi della Champions League, la settimana scorsa a Montecarlo, nel corso dei quali sono stati anche consegnati i ...

