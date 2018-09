E' protesta per i parcheggi a pagamento in via Ripa di Meana

Savona - no all'apertura della sede di CasaPound : continua la protesta di Villapiana : "Attenzione al virus" questo il nome della marcia antifascista che si è svolta questo pomeriggio nel quartiere di Villapiana a Savona. continua quindi, dopo la marcia seraIe dello scorso luglio, l'...

Salvini a Venezia “governo ‘speciale’ per Laguna”/ protesta centri sociali : “chiudiamo ponti a razzismo” : Salvini a Venezia con Zaia per Pedemontana e non solo: "governo speciale per la Laguna”. Protesta dei centri sociali contro il Ministro in città: "chiudiamo i ponti al razzismo"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:11:00 GMT)

A Milano vertice Salvini-Orban - la sinistra scende in piazza per protesta : La Milano a favore dell'accoglienza e dell'integrazione si sta riunendo in piazza San Babila in segno di protesta per l'incontro in programma nella sede della prefettura tra Matteo Salvini e il ...

Leva obbligatoria - a Venezia studenti si rasano i capelli a zero per protesta : Presidio della Rete studenti medi e dell'Unione degli universitari davanti alla sede del Consiglio regionale veneto. Si discute il progetto di legge statale per reintrodurre l'obbligo per 8 mesi

Orban a Milano per l’incontro con Salvini A piazza San Babila migliaia in protesta : E’ iniziato in prefettura a Milano l’incontro fra il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il premier ungherese Viktor Orban. Orban, con cravatta verde, è appena arrivato nella sede della prefettura. Sul tavolo dell’incontro la gestione dell’immigrazione in Europa, ma anche temi economici e politici. Intanto la Milano a favore dell’accoglienza e dell’integrazione si sta riunendo in piazza San Babila in segno di protesta. ...

Germania - 20 feriti in protesta anti-immigrati a Chemnitz. Dieci indagati per saluto nazista. Merkel : “Odio nelle strade” : Una “caccia allo straniero” organizzata dall’estrema destra tedesca, coinvolgendo gruppi xenofobi e neonazisti, che per due giorni ha avuto come teatro le strade della citta orientale di Chemnitz, nel Land della Sassonia. Il giorno dopo gli scontri con i contromanifestanti scesi in piazza lunedì sera per esprimere il loro dissenso alla protesta anti-immigranti, la polizia tedesca parla di 20 persone ferite: due ...

Lo Cicero a La Prova del cuoco - Anzaldi (Pd) protesta : “Perché la Rai ha assunto un omofobo e razzista?” : "Perché la Rai ha assunto un assessore mancato del Movimento 5 stelle, noto per le sue uscite omofobe e razziste?”. A chiederselo è il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi. Il riferimento è all’annunciata partecipazione a La Prova del cuoco di Andrea Lo Cicero, ex rugbista. Il segretario della commissione di Vigilanza Rai ha presentato una interrogazione parlamentare sul tema. Anzaldi chiede di sapere "quali ragioni abbiano spinto ...

Vertice Salvini-Orban a Milano per costituire la “Lega delle Leghe” in Europa : M5S irritato - la sinistra protesta in piazza : Nella giornata di oggi è previsto l'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban, che si svolgerà per motivi logistici nei locali della prefettura di Milano. Il Pd milanese, Anpi, la Cgil e LeU hanno indetto un presidio di protesta alle ore 17.00 in piazza San Babila, a circa 500 metri dall'evento.Continua a leggere

Milano : tutto pronto per l'incontro Salvini-Orban Sinistra e associazioni in piazza per protestare : Il ministro dell'Interno e il premier ungherese si incontreranno in Prefettura, in piazza San Babila è prevista una manifestazione di protesta

Russia : portavoce - Navalni fermato per protesta di gennaio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Palestina protesta per la sanzione Fifa al presidente Rajoub : l’attacco a Messi diventa un caso diplomatico! : La Federcalcio palestinese ha protestato per la sanzione inflitta al presidente Jibril Rajoub dopo l’attacco mediatico a Lionel Messi: il caso diventa… diplomatico! La Federcalcio palestinese è stata “molto sorpresa” dalla decisione della Fifa di squalificare il presidente della federazione, Jibril Rajoub, per un anno, per i suoi commenti su Lionel Messi e la selezione argentina, mentre Israele ha celebrato la ...

Il sindaco m5s di Avellino chiede consulenze gratis per verifiche su un ponte. La protesta degli architetti : "Fatto grave" : A pochi giorni dal disastro di Genova, il comune di Avellino, a guida M5S, ha chiesto ha chiesto agli ordini professionali di segnalare "un professionista che possa far parte, a titolo gratuito, di una commissione che avrà il compito di verificare la stabilità" del ponte Ferriera. Una richiesta che non è andata giù al consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, che ritengono lesi, ...

Ostia-Fiumicino - corrosione e degrado : chiuso il ponte per accertamenti strutturali. I pendolari protestano per i disagi : “Ora come faccio ad andare ad Ostia?”, “Io devo andare al lavoro in aeroporto, dove passo?”, “Ma è chiuso solo oggi?”. “Ma perché non hanno avvisato prima?”. “Io ho lavori da portare avanti e gli operai non riescono ad arrivare”. Sono bersagliati di domande dei pendolari, alcuni adirati e che protestano in maniera accesa, e residenti i vigili urbani di Fiumicino che da ieri sera alle ...

Netflix sperimenta l'inserimento di video promozionali tra gli episodi - negli USA scoppia la protesta : Il binge watching è un termine che gli appassionati di serie tv hanno imparato a conoscere negli ultimi anni. Si tratta della pratica di vedere più episodi di una serie tv senza soluzione di continuità, una sorta di maratona seriale favorita dalla diffusione delle piattaforme di streaming e dai cofanetti di serie tv con tutti gli episodi disponibili.Se un tempo il binge watching si poteva fare acquistando il cofanetto in DVD (o per i più ...