“È nata!” 50 anni lui | 48 lei | i supervip sono genitori La notizia ha fatto gioire i fan

caffeinamagazine

: RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2018 #Venezia75 @LaQuietudFilm @berenicebejo : “In questi anni ho girato film con registi italiani, frances… - Checco_01 : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2018 #Venezia75 @LaQuietudFilm @berenicebejo : “In questi anni ho girato film con registi italiani, frances… - curlyystyless_ : RT @mooncoeurs: Sono il tipo di ragazza che se fosse nata fra gli anni ‘80 e ‘90 avrebbe amato James Franco e non Leonardo di Caprio - mooncoeurs : Sono il tipo di ragazza che se fosse nata fra gli anni ‘80 e ‘90 avrebbe amato James Franco e non Leonardo di Caprio -

(Di domenica 2 settembre 2018) Quarantottolei, cinquant’lui. E così è venuta al mondo la primogenita degli attori Daniel Craig e Rachel Weisz! L’attrice, 48enne (sì, una maternità in età leggermente avanzata…), ha partorito una bambina, avuta con il collega 50enne divenuto celebre in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di James Bond e che ha sposato, privatamente, nel 2011. Laè arrivata dal Daily Mail che cita gli amici vicini alla coppia. I due hanno dichiarato di essere molto felici di conoscere la loro piccola. “Siamo davvero molto contenti – aveva affermato la Weisz in un’intervista rilasciata al New York Times – Avremo un piccolo essere umano. Non stiamo più nella pelle perché vorremmo conoscerlo o conoscerla. Per il momento è tutto un mistero”. L’ultima apparizione della coppia sul tappeto rosso risale allo scorso aprile, ...