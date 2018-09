“È morto” Salite a 9 le vittime del virus In Italia è allarme

caffeinamagazine

(Di domenica 2 settembre 2018) Da venerdì 24 agosto era ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Le sue condizioni sembravano essere migliorate invece la situazione è precipitata e per lui non c’ è stato nulla da fare. La nona vittima della West Nile è un uomo di 83 anni. L’uomo, a quanto si apprende, è residente in un comune della Bassa Trevigiana e reduce da una vacanza in una località balneare, era stato accolto al Pronto soccorso in stato confusionale e con febbre alta. Diagnosticata l’encefalite, gli operatori sanitari hanno ritenuto possibile che l’anziano, fosse colpito anche dall’infezione da West Nile. L’infezione ha trovato conferma con l’esame sierologico.Venerdì la Regione Veneto ha varato un piano di disinfestazione da 500 mila euro.La febbre West Nile (West Nile Fever) è una malattia provocata dalWest Nile (West Nile, Wnv), undella famiglia dei ...