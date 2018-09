“E lui dov’è?” Matrimonio Ferragni – Fedez | Gilda arriva da sola E il gossip si scatena

caffeinamagazine

(Di domenica 2 settembre 2018) Tra i 150 invitati aldi Chiarac’era ancheAmbrosio. Che è volata a Noto, in Sicilia, da, senza alcun cavaliere al seguito. O meglio dire senza Stefano De Martino. Ebbene sì, il ballerino non ha accompagnato la stilista aldell’anno. Una scelta che fa pensare: a quanto pare è vero che la storia tra i due non è decollata come i diretti interessati si aspettavano. Secondo i recenti, infatti,e Stefano hanno scelto di restare amici dopo un periodo di frequentazione. E in amicizia si sono frequentati qualche settimana fa a Ibiza, dove hanno trascorso le giornate tra tintarella e tuffi, alla presenza di altri amici, tra cui Adelaide, la sorella di Stefano. Ma dietro questa scelta di De Martino si potrebbe nascondere dell’altro.Non è da escludere la possibilità che Stefano non abbia voluto partecipare di proposito al...