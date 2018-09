E' boom di funghi | le regole d' oro per raccolta e consumo in sicurezza

Maltempo : non solo danni - è boom per i funghi : Il Maltempo? Non solo danni: le condizioni meteo hanno creato anche le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi per i quali si preannuncia una stagione da record. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che in molte aree la raccolta si è avviata con straordinario anticipo e ottimi risultati. “Le perturbazioni che hanno provocato gravi danni alle coltivazioni agricole e spinto il controesodo degli italiani dalle vacanze hanno ...