Dramma in piscina | bambino annega La scoperta dei carabinieri È successo in Sardegna

(Di domenica 2 settembre 2018) Un’estate maledetta che continua a lasciare vittime nelle sue giornate. E, purtroppo, ancora una volta si tratta di un, undi 7 anni residente in Ogliastra, Richard Mulas, il quale è mortoto mentre giocava nelladi un hotel a Orosei, nel Nuorese, sulla costa centro orientale della. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in un albergo di via Lungomare. Inutili i tentativi di rianimare il piccolo, durati circa un’ora, da parte di personale del 118, intervenuto immediatamente. Sul posto stanno operando idella stazione di Orosei per gli accertamenti insieme al medico legale e al pm. Da quanto si è appreso, ilstava giocando con alcuni amichetti nellaquando, per cause ancora da accertare, il suo corpo è stato visto risalire ed è stato subito soccorso.Secondo quanto ...