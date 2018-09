Dopo gli chef stellati arrivano Moser e Ghedina | due leggende della velocità si raccontano

US Open – Kyrgios umile Dopo sconfitta contro Federer : “passante? Fenomenale. Io non ho vinto nulla - devo fare meglio” : Nick Kyrgios commenta la sconfitta contro Federer agli US Open con grande umiltà: il tennista australiano ammette di non aver mai vinto nulla in carriera e di dover migliorare ancora molto Nick Kyrgios ci ha provato, semplicemente Roger Federer è stato più forte. Questa la sintesi della sfida degli US Open che ha messo di fronte il talentuoso tennista australiano al G.O.A.T del tennis mondiale. Nel post gara nessuna lamentela, Kyrgios ha ...

Dazn funziona? Netti miglioramenti per la piattaforma streaming Dopo Parma-Juve : Continuano a migliorare i servizi offerti da Dazn, la piattaforma streaming di Perform Group che – a partire da questa stagione – si è accaparrata i diritti per trasmettere in esclusiva tre partite per ogni turno di Serie A. Dazn, numeri incoraggianti dopo Parma-Juventus dopo i problemi riscontrati dagli utenti durante le prime partite trasmesse, Dazn sta lavorando molto per migliorare la qualità dei propri servizi. Attraverso una nota diffusa ...

Dazn migliora Dopo l’inizio da incubo : “dimezzato il buffering medio” : Dazn ha diffuso un comunicato nel quale annuncia i passi avanti fatti dall’inizio del campionato di serie A ad oggi Dazn fa passi avanti verso un prodotto di qualità. dopo un inizio a dir poco traballante, la piattaforma sta pian piano soddisfacendo sempre più tifosi, anche se ancora la perfezione è lontana. “Il nostro obiettivo è migliorare giornata dopo giornata l’esperienza dei nostri clienti. Il calcio è emozione ...

ROMA - DI FRANCESCO FA MEA CULPA Dopo LA CONTESTAZIONE/ Gli ultras insorgono "Le cessioni i vostri trofei" : I tifosi della ROMA contestano società, squadra e allenatore DOPO la sconfitta subita contro il Milan. Ambiente teso nella capitale, Di FRANCESCO fa mea CULPA.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:01:00 GMT)

Filippo Bisciglia : si fa viva Pamela Camassa Dopo il silenzio - gesto : Filippo Bisciglia: si fa viva Pamela Camassa dopo il silenzio. Il gesto della modella e la situazione sentimentale tra i due Come procede la love story decennale tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa? I due stanno ancora insieme oppure si sono lasciati? Perché non si mostrano più uniti sui social? Qualche giorno fa la notizia […] L'articolo Filippo Bisciglia: si fa viva Pamela Camassa dopo il silenzio, gesto proviene da Gossip e Tv.

Bengalese stupra moglie : arrestati due fratelli Dopo 8 anni di maltrattamenti : Era stata addirittura costretta dal cognato ad un rapporto sessuale non consensuale. Nel 2016. Ma maltrattamenti andavano avanti già da sei anni. Una donna di 36 anni dal 2010 subiva le angherie del marito, anche davanti alle tre figlie minorenni. Botte, ma anche violenza verbale. Poi la donna ha deciso di sporgere la denuncia che ha dato il via alle indagini dei carabinieri.Gli accertamenti hanno portato i militari della stazione di San ...

Teresa Langella nuova tronista Dopo Temptation Island : “Voglio diventare mamma” : Uomini e Donne: Teresa Langella, ex tentatrice di Temptation Island, è la nuova tronista Ora c’è la conferma: Teresa Langella è la nuova tronista di Uomini e Donne! La cantante napoletana è stata scelta dalla redazione di Maria De Filippi dopo l’esperienza di qualche anno fa da corteggiatrice e la recente partecipazione a Temptation Island. […] L'articolo Teresa Langella nuova tronista dopo Temptation Island: “Voglio ...

Domenica In... alto mare : Dopo Romina la Venier perde anche Al Bano - e Malgioglio - : dopo il forfait di Romina Power arriva pure quello di Al Bano , che gli autori di "Domenica in" avrebbero voluto portare in studio per la puntata del 30 settembre. A quanto pare il cantante, che ...

MADRE SI LANCIA NEL VUOTO Dopo AVER SCOPERTO FIGLIA MORTA/ Ultime notizie Pagani : tragedia familiare : Pagani, MADRE scopre FIGLIA MORTA a letto e si LANCIA dal terzo piano. Ultime notizie: un doppio suicidio? tragedia avvenuta questa mattina nella cittadina in provincia di Salerno(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 13:45:00 GMT)

In coma Dopo un incidente si risveglia nel giorno del suo 21esimo compleanno : “Vi amo” : Shaun Dunworth, in coma dallo scorso mese di luglio dopo essere caduto da un ponte in Australia, si è risvegliato il giorno del suo 21esimo compleanno: "Mamma e papà, vi amo", sono state le prime parole che ha pronunciato. "Il suo è un miracolo".Continua a leggere

Dyson - auto elettriche Dopo gli aspirapolvere/ Ultime notizie : la sfida è con la Tesla di Elon Musk : James Dyson lancia le auto elettriche: l'uomo dell'aspirapolvere si lancia in una nuova sfida e rischia personalmente. Se dovesse fallire perderebbe tutto il suo patrimonio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:50:00 GMT)

Dopo l’addio a Jesè Rodriguez - Aurah Ruiz sbarca al Grande Fratello Vip : l’ex moglie del calciatore nel reality spagnolo [GALLERY] : Aurah Ruiz parteciperà al Grande Fratello spagnolo, l’ex moglie del calciatore Jesé Rodriguez Dopo il dramma vissuto alla nascita del figlio si dedica al mondo dello spettacolo Aurah Ruiz, ex moglie di Jesé Rodriguez, parteciperà al Grande Fratello Vip spagnolo. La bellissima ex Wags lo ha annunciato su Instagram, mostrando tutto il suo entusiasmo a riguardo. Dopo la separazione dal calciatore del Paris Saint-Germain, accusato da ...