Disastro Napoli dopo il flop Roma | l’anti-Juve forse non c’è!

(Di domenica 2 settembre 2018)sconfitto a Marassi da una super Sampdoria, lantus acquisisce già un vantaggiosole tre partite di campionato Tutti alla ricerca dell’anti-in questa stagione di Serie A. Dapprima è stato assegnato tale ‘titolo’ all’Inter, club che è partito malissimo in campionato acquisendo un bel distacco già3 giornate. Successivamente si è pensato che lapotesse impensierire i bianconeri, ma la frenata in casa del Milan preoccupa e non poco. Resta dunque il? Quello visto oggi, decisamente no. La squadra di Ancelotti ha subito ben 6 gol nelle prime tre partite, 3 dei quali questa sera in casa della Sampdoria. Le lacune difensive sono parse evidenti anche oggi, con i meccanismi non ancora oliati nella retroguardia partenopea. Un dato è davvero eloquente, ilha subito gol in ogni tiro finito nello specchio della porta ...