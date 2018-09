Disabilità e alunni | una situazione da tutelare comunicato MSA

scuolainforma

: RT @MaurizioMa: Diritto allo studio: per gli alunni con disabilità è ancora disatteso - rosalinobove : RT @MaurizioMa: Diritto allo studio: per gli alunni con disabilità è ancora disatteso - Ambrosauro : Diritti di alunni e studenti con disabilità. - Maria_11_22_33 : RT @MaurizioMa: Diritto allo studio: per gli alunni con disabilità è ancora disatteso -

(Di domenica 2 settembre 2018) In questostampa, MSA si occupa di un tema delicato quale laa scuola, una situdisabilitazione propria di molti, che il MIUR talvolta non tutela in maniera opportuna.e integrazione: un punto di forza del sistema scolastico L’integrazione degliconcostituisce un punto di forza del sistema scolastico, che … L'articolo: unadaMSA) proviene da Scuolainforma.