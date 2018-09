DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv | tutti pronti | si parte! 9^ tappa Talavera-La

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : La Covatilla fa paura. Duro arrivo in salita - Fabio Aru si gioca - quasi - tutto : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.45. Buon ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : La Covatilla fa paura. Duro arrivo in salita - Fabio Aru si gioca (quasi) tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta a España 2018, 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla. Oggi sarà la prima giornata chiave nella lotta per la maglia rossa. I corridori affronteranno infatti un tappone di montagna che nella prima parte presenta tre salite in successione: Puerto del Pico (15,3 km al 5,5%), Alto de Gredos (10,1 km al 3,7%) e Puerto de Peña Negra (13 km al 4,5%). Dopo un lungo tratto di ...

Vuelta 2018/ Streaming video e DIRETTA tv : vincitore - percorso e orario 9^ tappa Talavera-La Covatilla : diretta Vuelta 2018 Streaming video e tv 9^ tappa Talavera-La Covatilla, 200,8 km: vincitore, percorso e orario; primo tappone di montagna e arrivo in salita (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 03:07:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 - 8^ tappa : vincitore Valverde - ancora secondo Sagan! : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 8^ tappa Linares-Almaden, 195,1 km: vincitore, percorso e orario; frazione pianeggiante, per velocisti (oggi sabato 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 16:41:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : verso il gran finale - sarà davvero volata? (8^ tappa) : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 8^ tappa Linares-Almaden, 195,1 km: vincitore, percorso e orario; frazione pianeggiante, per velocisti (oggi sabato 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 15:25:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : Saez Benito primo al GPM! (8^ tappa) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 8^ tappa Linares-Almaden, 195,1 km: vincitore, percorso e orario; frazione pianeggiante, per velocisti (oggi sabato 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:34:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : subito tre in fuga - il gruppo lascia fare! Percorso 8^ tappa : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 8^ tappa Linares-Almaden, 195,1 km: vincitore, Percorso e orario; frazione pianeggiante, per velocisti (oggi sabato 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:12:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! Percorso 8^ tappa : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 8^ tappa Linares-Almaden, 195,1 km: vincitore, Percorso e orario; frazione pianeggiante, per velocisti (oggi sabato 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 11:47:00 GMT)

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : ottava tappa. Finale perfetto per Sagan - ma Viviani può provarci : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Vuelta a España 2018, 195,1 km da Linares a Almadén. Frazione relativamente pianeggiante, nuova occasione per i velocisti, che a differenza di ieri non vorranno lasciarsi sfuggire una delle poche occasioni per giungere all’arrivo a ranghi compatti. Il percorso prevede una sola salita di medio-bassa difficoltà, l’Alto de Españares (terza categoria, 10,3 km al ...

Vuelta 2018/ Streaming video e DIRETTA tv : vincitore - percorso e orario 8^ tappa Linares-Almaden : diretta Vuelta 2018 Streaming video e tv 8^ tappa Linares-Almaden, 195,1 km: vincitore, percorso e orario; frazione pianeggiante, per velocisti (oggi sabato 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 03:45:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 - 7^ tappa : Tony Gallopin vince in solitaria - battuti Sagan e Valverde! : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 7^ tappa Puerto Lumbreras-Pozo Alcon, 185,7 km: vincitore, percorso e orario; frazione pianeggiante, ma nel finale... (oggi venerdì 31 agosto)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 16:47:00 GMT)

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : settima tappa - sette uomini in fuga con Conci e Ravasi - il gruppo controlla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a España 2018, 185 km da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcón. Oggi ci sarà un’altra occasione per i velocisti, anche se il finale mosso potrebbe regalare dei colpi di scena. Il profilo altimetrico non presenta infatti particolari difficoltà nel corso della frazione, ma a 17 km dal traguardo i corridori dovranno affrontare la breve salita dell’Alto de Ceal (4,5 Km al 5.4%). Qui ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : settima tappa - Elia Viviani vuole tornare subito al successo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a España 2018, 185 km da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcón. Oggi ci sarà un’altra occasione per i velocisti, anche se il finale mosso potrebbe regalare dei colpi di scena. Il profilo altimetrico non presenta infatti particolari difficoltà nel corso della frazione, ma a 17 km dal traguardo i corridori dovranno affrontare la breve salita dell’Alto de Ceal (4,5 Km al 5.4%). Qui ...

Vuelta 2018/ Streaming video e DIRETTA tv : vincitore - percorso e orario 7^ tappa Puerto Lumbreras-Pozo Alcon : diretta Vuelta 2018 Streaming video e tv 7^ tappa Puerto Lumbreras-Pozo Alcon, 185,7 km: vincitore, percorso e orario; frazione pianeggiante, ma nel finale... (oggi venerdì 31 agosto)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 03:00:00 GMT)