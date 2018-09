Diretta gol Serie B | formazioni e risultati dalle 21

Serie A - la Diretta gol : i risultati della terza giornata in tempo reale : SAMPDORIA-NAPOLI 0-0 LAZIO-FROSINONE 0-0 TORINO-SPAL 0-0 SASSUOLO-GENOA 0-0 ATALANTA-CAGLIARI 0-0 CHIEVO-EMPOLI 0-0 LIVE 19:37 2 set SASSUOLO-GENOA La formazione ufficiale degli ospiti: 19:36 2 ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : viola belli ma poco incisivi! Diretta gol live score 3^ giornata) : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite. Domenica 2 settembre si chiude il programma della terza giornata: in campo Napoli, Fiorentina e Lazio(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 18:41:00 GMT)

Risultati Serie B / Classifica aggiornata : si gioca all'Adriatico! Diretta gol live score 2^ giornata : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite. La seconda giornata prosegue e si conclude domenica 2 settembre: esordio per il Livorno che apre a Pescara(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 17:38:00 GMT)

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : squadre in campo - si gioca! (1^ turno) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle quattro partite in programma oggi in altrettanti gironi della prima fase (domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:59:00 GMT)

Ligue 1 - l'ottava meraviglia del mondo per Di Maria : una magia Direttamente da calcio d'angolo - VIDEO - : Un gol meraviglioso quello di Angel Di Maria , che ha realizzato la rete del 2-0 nel match che si sta svolgendo proprio in questo momento tra Nimes e Psg. Neymar ha momentaneamente portato in ...

Bologna-Inter 0-3 : Nainggolan sblocca - poi Candreva e Perisic Parma-Juve : 1-2 - La Diretta Il calendario| La classifica : Prima vittoria per Spalletti. Il belga a segno dopo 66’ in una partita condizionata dal terreno di gioco pesante. Nel finale i nerazzurri dilagano con il romano e il croato

LIVE Parma-Juventus - Serie A in Diretta 1-1 : Mandzukic subito in gol - Gervinho pareggia i conti. Che occasione per Khedira! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Parma e Juventus, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio Tardini stasera, sabato 1 settembre, i bianconeri sfideranno gli emiliani neopromossi con l’obiettivo di dar seguito alla striscia positiva delle prime due sfide contro Chievo e Lazio e restare a punteggio pieno. I ragazzi guidati da D’Aversa, però, dopo tre promozioni consecutive, ...

Bologna-Inter 0-3 : Nainggolan sblocca - poi Candreva e Perisic Parma-Juve : 0-1 - La Diretta Il calendario| La classifica : Prima vittoria per Spalletti. Il belga a segno dopo 66’ in una partita condizionata dal terreno di gioco pesante. Nel finale i nerazzurri dilagano con il romano e il croato