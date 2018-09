DIETRO LE QUINTE Tutti i nomi e i rischi della nuova balena verde di

Formula 1 - Con Charles Leclerc DIETRO le quinte del GP dItalia - VIDEO : Pista a parte, quali sono gli impegni di un pilota nella settimana di un Gran Premio? Quando arriva sul posto, che cosa fa il mercoledì e il giovedì prima dellinizio delle prove libere? E, arrivato il momento di calarsi nella monoposto, quando e che cosa mangia, quando e come si rilassa? A raccontarci questi retroscena del mondo della Formula 1 sono Charles Leclerc, pilota dellAlfa Romeo Sauber nonché membro della Ferrari Driver Academy, e ...

DIETRO le quinte della serie geniale : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 35 di Vanity Fair in edicola dal 29 agosto al 5 settembre Fra la polvere e i lampioni arrugginiti di un rione napoletano del Dopoguerra, la magra e grintosa Lila Cerullo passa decisa accanto a un vecchio che arrostisce castagne e a dei bambini che giocano a calcio con una palla di spago arrotolato. Vede la sua migliore amica, Lenù Greco, che insieme a un gruppetto di bambine in scarpe con le fibbie e ...

Formula 1 - Con Charles Leclerc DIETRO le quinte del GP dItalia - VIDEO : Pista a parte, quali sono gli impegni di un pilota nella settimana di un Gran Premio? Quando arriva sul posto, che cosa fa il mercoledì e il giovedì prima dellinizio delle prove libere? E, arrivato il momento di calarsi nella monoposto, quando e che cosa mangia, quando e come si rilassa? A raccontarci questi retroscena del mondo della Formula 1 sono Charles Leclerc, pilota dellAlfa Romeo Sauber nonché membro della Ferrari Driver Academy, e ...

Sea of Thieves : un video DIETRO le quinte ci mostra lo sviluppo delle barche a remi : Rare e Microsoft aggiungeranno le barche a remi a Sea of ​​Thieves con l'imminente rilascio di nuovi contenuti di Forsaken Shores e, in anticipo, hanno pubblicato un nuovo video, mostrandoci come il team di sviluppo ha affrontato la loro implementazione nel gioco.Come riporta Gamingbolt, anche se si potrebbe pensare che sia stata una cosa facile da inserire, in realtà gli sviluppatori hanno incontrato delle difficoltà, come ad ...

La Monza segreta : DIETRO le quinte del circuito del GP d'Italia : dietro la tecnologia e la velocità della Formula 1 moderna, c'è un circuito segreto da riscoprire con queste splendide fotografie da Monza VETTEL E LA DISAVVENTURA NELL'ESIBIZIONE IN DARSENA LA GUIDA ...

Viadotto Morandi - Vullo rompe il silenzio : 'Lavoriamo DIETRO le quinte' : ' I residenti conclude- utilizzano la Strada Provinciale 1, Contrada Fondacazzo, riaperta tre anni fa ed in tempi non sospetti a seguito di una mia battaglia politica. Se non ci fosse stata questa ...

BATTITI LIVE 2018 - MELFI / Cantanti e diretta 23 Agosto : il DIETRO le quinte tra Gregoraci e Palmieri : BATTITI LIVE 2018, MELFI: Cantanti e diretta 23 Agosto. Ospiti: Luca Carboni, Benji e Fede, Annalisa, Irama e Cristiano Malgioglio come special guest...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:51:00 GMT)

Madonna e Nicki Minaj si baciano DIETRO le quinte degli MTV VMA 2018 : Kiss stellare The post Madonna e Nicki Minaj si baciano dietro le quinte degli MTV VMA 2018 appeared first on News Mtv Italia.

DIETRO le quinte del set di Renzi : “Sono come Virgilio nella mia città” : Campo lungo. Uffizi. Matteo Renzi, completo blu scuro, camicia bianca, guarda fuori dalla finestra che affaccia su via dei Georgofili, e parla di mafia, dell’attentato del 1993: «La mafia capisce allora che l’identità italiana va disintegrata anche nei suoi simboli culturali, come faranno anni dopo i talebani con i Budda». Perché in questo viaggio ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti vuole tornare - forti opposizioni DIETRO le quinte : ecco perché (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti vuole tornare in studio ma trova forti opposizioni dietro le quinte. ecco le indiscrezioni di Nuovo(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Recensione All or Nothing : Manchester City " DIETRO le quinte del calcio teatrale di Guardiola : Lo sport insegna spesso a tifare per gli sfavoriti, ad innamorarsi di storie al profumo di sacrificio, delusioni e voglia di rivalsa. Chi tifa Manchester City conosce la sensazione. Chi tifa ...

Vi presentiamo "DIETRO le quinte" : la nuova rubrica di Eurogamer.it che vi porta alla scoperta dei retroscena delle nostre recensioni : Cosa passa per la testa dei redattori quando si trovano alle prese con la recensione di un gioco? Quali sono le conoscenze, le aspettative, le speranze che poi dovranno fare i conti con le prime impressioni e con l'esperienza diretta controller o mouse e tastiera alla mano? Dietro le quinte è la nuova rubrica di Eurogamer.it che cerca di rispondere a queste e molte altre domande all'interno di un format pensato per avvicinare gli utenti al ...

Sony ci porta DIETRO le quinte di Ghost of Tsushima - Days Gone - Dreams e Concrete Genie con nuovi video "making of" : Se siete possessori di PS4, saprete quanto saranno eccitanti i prossimi mesi, perché oltre a tutte le principali uscite di terze parti che ovviamente arriveranno, ci saranno un sacco di contenuti esclusivi per l'ammiraglia di Sony. Come segnala Gamingbolt, la compagnia ha rilasciato alcuni video "making of" per quattro di questi giochi: Ghost of Tsushima di Sucker Punch, Days Gone di Sony Bend, Dreams di Media Molecule e Concrete Genie di ...

Rosemary’s Baby : il vero - terrificante DIETRO le quinte : Roman Polanski era arrivato a New York di giovedì – era il 17 agosto, il giorno prima del suo 34° compleanno – per iniziare due settimane di riprese di “Rosemary’s Baby” tra la Sullivan Street Playhouse, teatro off poi trasformato in residenze, una cabina telefonica sulla Quinta Strada e il Dakota, nell’Upper West Side. Il 21 agosto 1967 era tutto pronto per il primo ciak, una visione panoramica dall’East Side al Central Park al West ...