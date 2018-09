Di Maio | Spread? Non possiamo pugnalare alle spalle gli italiani

SPREAD E RATING/ Gli scontri Salvini-Di Maio preparano la mazzata di Moody's : Fitch conferma il RATING Italia a BBB. Ma l'outlook diventa negativo. Intanto titoli pubblici e banche soffrono. E tra sette giorni arriverà il giudizio di Moody's. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 06:00:00 GMT)VENDITA BTP/ Le sparate di Salvini e Di Maio ci costano 2,8 miliardi in più, di S. LucianoSPY FINANZA/ Ecco la tempesta perfetta per Btp, pensioni, stipendi e risparmi, di M. Bottarelli, di M. Bottarelli

Tria frena Di Maio : «Lo spread scenderà. Non supereremo il tetto 3% del deficit» : Il rispetto del rapporto deficit Pil del 3% è stato criticato anche da chi lo ha inventato, «ma è molto diverso dal dire che lo supereremo». È il messaggio del...

ALLARME SPREAD - VERTICE D’URGENZA PALAZZO CHIGI/ Call Conte-Salvini-Di Maio-Tria : Governo rassicura i mercati : VERTICE a PALAZZO CHIGI tra Conte, Di Maio, Salvini e Tria: ultime notizie, riunione su Def e Legge di Bilancio. "Conti stabili e riduzione del debito": la reazione dei mercati è buona(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:35:00 GMT)

Spread a 280 - Di Maio : "Non temiamo i mercati - non siamo ricattabili" - : Il differenziale tra Btp e Bund è al livello più alto da fine maggio, ma il vicepremier rassicura: "Non vedo rischio che governo sia attaccato". E difende il taglio alle pensioni d'oro: "Semplice ...

Lo spread sfiora quota 280 - Di Maio : 'Non ci facciamo ricattare dal mercato' : ...ministro il quale chiede che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte 'prenda in mano immediatamente la situazione e affidi il monopolio delle dichiarazioni economiche al ministro dell'Economia, ...

Lo spread sfiora quota 280. Di Maio : "Non ci facciamo ricattare dal mercato" : Entro il 27 settembre il governo dovrà presentare la nota di aggiornamento degli obiettivi programmatici del Documento di economia e finanza, il Def, presentato in aprile. La nota conterrà anche i ...

Lo spread sfiora quota 280. Di Maio : “Non ci facciamo ricattare dal mercato” : Tensione sul mercato dei titoli di Stato italiani. Lo spread tra Btp e Bund in giornata arriva a toccare quota 280 punti con il rendimento decennale che supera il 3%, livello massimo da fine maggio, pochi giorni prima la nascita del governo Conte. «Non credo che avremo un attacco speculativo: è solo una speranza delle opposizioni. Non siamo ricatta...

Lo spread Btp-Bund sfiora i 280 punti. Di Maio : non temo attacco mercati : "I fondamentali della nostra economia sono molto forti" e per quanto riguarda la crisi della lira turca "faremo il possibile per risolvere la questione": lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip ...

SPILLO/ Di Maio discettando di spread fa il gioco degli anti-italiani : Luigi Di Maio rilascia dichiarazioni sullo spread, ignorando forse che questo indicatore, importante per il debito, dipende anche da quello che non fa il suo Governo. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 08:56:00 GMT)FINANZA/ Mediobanca e Generali, la nuova prova che il capitalismo italiano è morto, di S. LucianoSPILLO/ Se anche la Merkel diventa sovranista contro la Via della Seta, di N. Berti

Spread sulle montagne russe tra le parole di Tria e Di Maio : Giornata difficile, ieri, per il mercato del debito pubblico italiano: lo Spread tra BTp e Bund era sceso in mattinata a 243 punti toccati alle 8,34 grazie alle dichiarazioni rassicuranti (dal punto di vista dei mercati) rilasciate dal ministro Giovanni Tria al Sole 24 Ore. Poi, quando alle 11 è iniziata la conferenza stampa del Premier Conte, lo Spread è sceso ulteriormente, arrivando a un minimo di 141. Poi nel pomeriggio la ...