Di Maio | reddito di cittadinanza nel 2019 ma per i furbetti carcere fino a 6

Di Maio alla Versiliana conferma il reddito di cittadinanza dal 2019 : Di Maio è stato ospite della Festa de Il Fatto Quotidiano svoltasi alla Versiliana. Il vicepremier ha risposto alle domande del direttore Peter Gomez. I temi trattati hanno riguardato l’abolizione del bonus cultura di Renzi, quello sugli 80 euro, la Flat Tax e il reddito di cittadinanza. Per realizzare quest’ultimo servono circa 15 miliardi; ma non si metteranno nuove tasse. Il ministro del lavoro e delle Infrastrutture è apparso in ...

Di Maio : "Reddito cittadinanza parte nel 2019" : ...è compatto e andrà avanti attuando i punti contenuti nel programma' Corruzione - Il dl anticorruzione 'conterà norme che abbiamo aspettato per anni e che non sono state fatte perché la politica aveva ...

Di Maio : "Lega? Ci diciamo se non siamo d'accordo" | E rassicura sul reddito di cittadinanza : parte nel 2019 : Il ministro dello Sviluppo economico: "Secondo noi Tap è un gasdotto non utile mentre il Carroccio dice che si deve fare. Troveremo una soluzione"

Di Maio : reddito e flat tax le priorità : Il vicepremier mette i paletti del Def. Calenda: 'rischiamo il default'. Nel Pd prosegue la corsa di Zingaretti: 'Non voglio allearmi con i cinquestelle ma per sconfiggere il mostro bisogna conoscerlo'...

Di Maio : “Reddito di cittadinanza nel 2019 - ascoltiamo italiani non agenzie di rating” : Il vicepremier e leader del M5s ha ribadito che il reddito di cittadinanza partirà sicuramente nel 2019 con le coperture finanziarie già scritte nella legge di bilancio di fine anno. "Sono tre le tre priorità su cui ci siamo trovati subito con la Lega e sono reddito di cittadinanza, Flat Tax e superamento della legge Fornero dobbiamo portarle avanti per far tornare il sorriso agli italiani" ha spiegato Di Maio.Continua a leggere

Di Maio : «Nel 2019 il reddito di cittadinanza deve partire» E Di Battista sfida la Lega : «Li aspettiamo su Autostrade» : Il leader M5S: Presto via dall’Afghanistan. Tre priorità: flat tax, reddito di cittadinanza e Fornero

