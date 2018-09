Di Maio | La Lega? A volte non siamo d’accordo | ma realizzeremo il contratto

Floro Flores commissario a Bagnoli - i malumori della Lega : l'intesa fatta con Di Maio era un'altra : 'La partita non è chiusa': gli uomini di Salvini e quelli di Di Maio scendono in campo. Perché la nomina di Francesco Floro Flores , che rinforza l'asse de Magistris-Fico, non va giù né ai leghisti né ...

Taglio pensioni d’oro - scontro tra M5S e Lega. Di Maio : “Chi non vuole rispettare il contratto di governo - lo dica” : scontro tra Movimento 5 Stelle e Lega sul Taglio delle pensioni d'oro: "Non voglio entrare in uno scontro, ma nel contratto di governo abbiamo scritto che vogliamo tagliare le pensioni d’oro: se qualcuno vuol dire che il contratto non si deve attuare lo dica chiaramente, altrimenti si va avanti", ha dichiarato il vicepremier Di Maio dal Cairo.Continua a leggere