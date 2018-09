Di Maio : Benetton disumani - revoca concessioni è a buon punto : ... metastasi che negli ultimi trent'anni ha trovato una sponda anche in politica. Questo sistema di potere garantisce sostegno mediatico e politico a chi si è arricchito gestendo un servizio pubblico ...

Di Maio : "Autostrade dice di aver adempiuto agli obblighi? Dai Benetton ci aspettiamo solo scuse e soldi" : Questa mattina il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia si è riunito per rispondere alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che vuole revocare la concessione. La società ha rilasciato poi una nota ufficiale in cui ha confermato il proprio puntuale adempimento degli obblighi concessori e ha scritto:"Autostrade ha preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del Ministero delle ...

Autostrade - Di Maio : regalo clamoroso ai Benetton : Teleborsa, - E' stata un "regalo clamoroso", così il il vicepremier Luigi Di Maio definisce la concessione di Autostrade ai Benetton . "Da oggi, con dieci anni di ritardo, tutti gli italiani sanno che ...

Crollo ponte Morandi - Luigi Di Maio attacca i Benetton : “Prenditori sostenuti dalla politica - chi ha siglato la convenzione verrà denunciato” : Il vicepremier Luigi Di Maio attacca Aspi e Benetton: "Se chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e chi non l'ha annullata ha causato un danno alle casse dello Stato sarà denunciato alla Corte dei conti per danno erariale: siamo già al lavoro per questo. E parlando di trasparenza: chiediamo ai Benetton di pubblicare i nomi di tutti i politici e tutti i giornali finanziati nel corso di questi anni".Continua a leggere

Autostrade - Di Maio : 'La concessione un clamoroso regalo ai Benetton' : 'I prenditori delle Autostrade per un decennio ci hanno fatto pagare i pedaggi molto più di quanto avremmo dovuto con il benestare della mala politica dei vecchi partiti. I prenditori delle ...

Di Maio a Benetton : "Fuori i nomi di chi ha finanziato" : Roma, 28 ago., AdnKronos, - "Chi ha sbagliato pagherà: è ora che tutti i ministri che hanno autorizzato questa follia paghino di tasca propria. Se chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e ...

Ponte Morandi - Di Maio “fuori prenditori dallo Stato”/ M5s vs Autostrade “Benetton dia nomi di chi finanziano” : Crollo Genova, Toninelli vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:35:00 GMT)

Autostrade : Di Maio - pedaggi più alti con placet mala politica; Benetton facciano nomi : 'Parlando di trasparenza: chiediamo ai Benetton di pubblicare i nomi di tutti i politici e tutti i giornali finanziati nel corso di questi anni'. Non solo, 'è ora che tutti i ministri che hanno ...

Luigi Di Maio : "I Benetton pubblichino i nomi di politici e giornali che hanno finanziato" : "Fuori i prenditori dallo Stato" ha scritto il vice premier Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle. Nel post torna parlare degli intrecci tra i concessionari dello Stato e quella che definisce "mala politica dei vecchi partiti". "Chi stava al governo li ha sempre protetti", scrive ancora Di Maio citando una frase dell'ex segretario del Pd Matteo Renzi. "I privilegi dei prenditori vengono pubblicati e saranno eliminati", affermam chiedendo per ...

Di Maio in prima pagina su Forbes fotografato da Oliviero Toscani - il fotografo dei Benetton : Un primo piano del vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, sulla copertina di Forbes Italia 'by Oliviero Toscani', vale a dire quello che tutti considerano "il fotografo di Benetton". Lo scatto non farebbe particolare notizia (Toscani ha infatti 'firmato' circa il 70% delle copertine della pubblicazione), ma il numero di Forbes arriva dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova e le dichiarazioni molto critiche di Di ...

Di Maio contro i Benetton : "Vergognosi" : "Da un punto di vista umano" i Benetton "hanno avuto un comportamento vergognoso . Dopo la tragedia ha parlato solo Atlantia. E lo ha fatto per dire che il ponte era sicuro. Neanche una parola sulle ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Nazionalizziamo Autostrade - nessuno vuole ridarle ai Benetton” : “Faremo giustizia sulle vittime del Ponte Morandi. Prima di tutto il Ponte non lo può ricostruire Autostrade, al massimo possono dare i soldi, ma i lavori devono essere fatti da un’azienda di Stato in modo da controllare la qualità della ricostruzione”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video in diretta su Facebook. “Numero due: stiamo per desecretare i contratti di Autostrade e togliergli le concessioni. E numero tre: ...