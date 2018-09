Di Maio | Ascoltiamo gli italiani | non le agenzie di rating

Di Maio : “Reddito di cittadinanza nel 2019 - ascoltiamo italiani non agenzie di rating” : Il vicepremier e leader del M5s ha ribadito che il reddito di cittadinanza partirà sicuramente nel 2019 con le coperture finanziarie già scritte nella legge di bilancio di fine anno. "Sono tre le tre priorità su cui ci siamo trovati subito con la Lega e sono reddito di cittadinanza, Flat Tax e superamento della legge Fornero dobbiamo portarle avanti per far tornare il sorriso agli italiani" ha spiegato Di Maio.Continua a leggere

Di Maio : “Reddito cittadinanza parte nel 2019 - ascoltiamo italiani non agenzie di rating” : Il vicepremier e leader del M5s ha ribadito che il reddito di cittadinanza partirà sicuramente nel 2019 con le coperture finanziarie già scritte nella legge di bilancio di fine anno. "Sono tre le tre priorità su cui ci siamo trovati subito con la Lega e sono reddito di cittadinanza, Flat Tax e superamento della legge Fornero dobbiamo portarle avanti per far tornare il sorriso agli italiani" ha spiegato Di Maio.Continua a leggere

Di Maio alla Festa del Fatto : “Nella legge di Bilancio ci sarà reddito cittadinanza per 5 milioni di poveri. Ascoltiamo gli italiani - non le agenzie di rating” : “Nella prossima legge di Bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a trovare un lavoro”. E sullo spread vicino ai 300 punti base “dobbiamo scegliere tra il giudizio di un’agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un’agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare ...

Ilva - vertice al Mise. Di Maio : Troppe sigle? Ascoltiamo tutti | : Al ministero dello Sviluppo economico sono presenti 62 realtà associative. Assenti per polemica contro l'allargamento dell'incontro, ritenuto eccessivo, il sindaco di Taranto e altri primi cittadini ...

Ilva - vertice con 62 delegazioni<br>Di Maio : "Ascoltiamo tutti". I sindaci disertano : È cominciata alle ore 10 la "mega riunione" sull'Ilva al Ministero dello Sviluppo Economico. Il ministro Luigi Di Maio ha convocato ben 62 delegazioni, ma in molti hanno disertato, in particolare i sindaci dei comuni della zona interessata, capeggiati proprio dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Anche il Presidente della Provincia Martino Tamburrano ha deciso di non presentarsi. Gli assenti hanno giudicato un tavolo con così tanti invitati ...

Ilva - Di Maio incontra 62 delegazioni : “Ascoltiamo tutti”. Il sindaco di Taranto : “Dilettantismo spaccone” : Nell'incontro sull'Ilva convocato da Luigi Di Maio al ministero dello Sviluppo per presentare le proposte migliorative di ArcelorMittal su occupazione e ambiente sono state invitate 62 rappresentanze, anche molto critiche sull'operato del sindaco di Taranto Melucci, che ha deciso di non partecipare.Continua a leggere

Ilva - oggi il vertice al Mise. Di Maio : Troppe sigle? Ascoltiamo tutti - : Al ministero dello Sviluppo economico sono state convocate 62 realtà associative. Assenti per polemica il sindaco di Taranto e altri primi cittadini della zona. Il titolare del dicastero e vicepremier ...

Ilva - polemica sul tavolo al Mise/ Di Maio : “Ascoltiamo tutti” - Re David : "Non è un confronto" : Ilva, polemica sul tavolo Mise con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti", ma non mancano critiche da parte anche del sindacato, come nel caso della Fiom(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:39:00 GMT)

ILVA - MAXI VERTICE AL MISE : MELUCCI DISERTA/ Taranto - Di Maio : “troppe 62 sigle? Ascoltiamo tutti” : ILVA, sindaco di Taranto contro Di Maio: ultime notizie, Rinaldo MELUCCI DISERTA tavolo del Governo e parte all'attacco, "non vado, è una sceneggiata"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Ilva - Di Maio : "Troppe sigle? Ascoltiamo tutti" : "Troppe sigle oggi al tavolo sull' Ilva ?", ebbene "ci sono i portatori di interesse" e questo a riprova che il metodo del M5S "è ascoltare tutti". A rimarcarlo è stato il vicepremier e ministro dello ...

Ilva - Di Maio : “Troppe sigle? Ascoltiamo tutti” : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Troppe sigle oggi al tavolo sull’?”, ebbene “ci sono i portatori di interesse” e questo a riprova che il metodo del M5S “è ascoltare tutti”. A rimarcarlo è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando a Omnibus, su La7 della convocazione oggi al Mise del tavolo sull’Ilva che vedrà a confronto 62 sigle tra ...

Ilva - Di Maio : “Troppe sigle? Ascoltiamo tutti” : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Troppe sigle oggi al tavolo sull’?”, ebbene “ci sono i portatori di interesse” e questo a riprova che il metodo del M5S “è ascoltare tutti”. A rimarcarlo è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando a Omnibus, su La7 della convocazione oggi al Mise del tavolo sull’Ilva che vedrà a confronto 62 sigle tra ...