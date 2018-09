DETENUTO FERISCE 4 POLIZIOTTI CON LAMETTA | UNO GRAVE Ultime notizie Prato | gli avevano

ilsussidiario

: RT @ilmessaggeroit: #detenuto #ferisce quattro #agenti con una lametta a Prato: uno è grave - junioreraldo : RT @ilmessaggeroit: #detenuto #ferisce quattro #agenti con una lametta a Prato: uno è grave - sgarlax : RT @ilmessaggeroit: #detenuto #ferisce quattro #agenti con una lametta a Prato: uno è grave - ilmessaggeroit : #detenuto #ferisce quattro #agenti con una lametta a Prato: uno è grave -

(Di domenica 2 settembre 2018), guerra tra gang in carcere: agente ferito con: colpito alla gola, ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:50:00 GMT)