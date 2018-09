Def | la stretta del Tesoro dopo l' allarme di Fitch | congelare tutte le spese

Governo - Cottarelli : “Spero che esecutivo non aumenti Deficit - il rischio sarebbe crisi da spread. Utile la stretta di Monti” : “Spero che il Governo non aumenti il deficit. In quel caso ci sarebbe il rischio di una crisi da spread“. A dirlo, al Festival del lavoro di Milano, è Carlo Cottarelli, presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici. “L’idea che aumentando il deficit, il Pil cresce e questo fa diminuire il debito pubblico, non l’ho mai vista in nessun Paese”. Nell’ultimo rapporto pubblicato dal suo osservatorio, ...