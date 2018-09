Dazn migliora dopo l’inizio da incubo | “dimezzato il buffering medio”

Va sempre migliorando il servizio offerto da Dazn : Va sempre più migliorando con il passare delle settimane il servizio offerto da Dazn, la nuova piattaforma Perform. “Grazie all’impegno quotidiano del nostro team la qualità del servizio è migliorata e abbiamo dimezzato il buffering time medio degli utenti rispetto al primo weekend di Serie A”, inoltre, “il numero degli utenti registrati più che raddoppiato” sottolinea Dazn in una nota diffusa in serata al ...

Napoli - Milan su Dazn - suggerimenti per migliorare esperienza di streaming : Un sabato tutto da seguire, quello che inaugura la seconda giornata della Serie A. Si comincia all'Allianz Stadium di Torino alle ore 18.00 quando va in scena la Juventus di Ronaldo alla prima in casa contro la Lazio. Alle 20.30 poi il big-match del San Paolo Napoli-Milan con il primo scontro da avversario del Milan per Carlo Ancelotti dopo l’addio nel 2009, match speciale per l’allenatore azzurro come per Reina e Higuain. Buona la ...

Dazn fornisce alcuni suggerimenti per migliorare lo streaming di Napoli-Milan : Resta fermo il pre e post partita che verrà condotto da Diletta Leotta, che in questa occasione verrà coadiuvata dal Campione del Mondo 2006 Mauro German Camoranesi, che permetterà di fare una ...

Dazn - i 5 consigli di Perform per migliorare la visione degli eventi : In attesa di migliorare il servizio e di ridurre al minimo i disagi che molti abbonati hanno riscontrato già in occasione della prima giornata del campionato di Serie A, DAZN, il servizio di sport in streaming di Perform Group che ha acquisito parte dei diritti della Serie A e il campionato di Serie B, ha suggerito una serie di accorgimenti agli abbonati al fine di godersi al meglio, senza troppi disagi, gli eventi offerti.Per la cronaca, ...

Dazn si scusa con i tifosi : “ci impegneremo per migliorare” : James Rushton, ceo di DAZN, ha parlato di quanto accaduto nel primo weekend di trasmissione delle gare della Serie A James Rushton, ceo di DAZN, ha parlato dell’avvio del campionato in relazione alla trasmissione via internet delle tre gare acquisite da Perform. Il ceo di DAZN, parlando alla Gazzetta dello sport, si è scusato in parte per i disguidi: “Per prima cosa, diciamolo chiaramente: avendo i tifosi al centro del nostro ...