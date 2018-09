Dalla pista al paddock | emozioni e volti noti al GP di F1 a Monza

F1 - Gp di Monza 2018 : le prove ufficiali viste Dalla pista : una Ferrari che può e vuole ridare il sorriso ai suoi tifosi, più che toglierlo dalle facce degli avversari. Louis Camilleri si è presentato così, a Monza, alla sua prima uscita da amministratore ...

Gp di Monza - la F1 fa show - Dalla pista al centro di Milano " : ... Official Logistics Partner di Formula 1 dal 2004, che abituata a spedire in giro per il mondo il circus della F1 ha voluto dedicare al più piccoli uno spazio esclusivo per giocare e rilassarsi prima ...

Modric Dalla parte... dell'Inter! Il centrocampista difende i nerazzurri dopo la denuncia del Real Madrid : Luka Modric si è ritrovato in mezzo agli interessi di Real Madrid ed Inter: dopo la denuncia alla Fifa di Florentino Perez ai danni dei nerazzurri, sarebbe stato ascoltato anche il calciatore dopo un ...

Modric Dalla parte… dell’Inter! Il centrocampista difende i nerazzurri dopo la denuncia del Real Madrid : Luka Modric si è ritrovato in mezzo agli interessi di Real Madrid ed Inter: dopo la denuncia alla Fifa di Florentino Perez ai danni dei nerazzurri, sarebbe stato ascoltato anche il calciatore dopo un Mondiale concluso da vicecampione del mondo in carica, Luka Modric si è ritrovato al centro delle voci di mercato. In particolare, il croato è stato più volte accostato all’Inter, finendo per far infuriare il Real Madrid. La squadra ...

Manila - aereo slitta fuori Dalla pista in fase di atterraggio. Illesi i passeggeri : Un aereo della compagnia cinese Xiamen Air ha avuto problemi di atterraggio nelle Filippine probabilmente a causa della pista bagnata. Si è schiantato in un campo vicino all’aeroporto di Manila. Illesi i 165 passeggeri a bordo. Le autorità aeroportuali hanno avviato un’indagine per determinare cosa ha portato al fuoripista.Continua a leggere

Dalla Moto3 alla Moto2 : Marco Bezzecchi in pista l'anno prossimo con Tech3 KTM : E' ufficiale: Marco Bezzecchi fa il grande salto passando Dalla Moto3 alla Moto2. Il prossimo anno scenderà in pista nella classe di mezzo con la KTM di Tech3, come confermato ufficialmente dal pilota ...

MotoGp – Terminate le FP2 : sessione rovinata Dalla pioggia - Marquez il più veloce in pista [FOTO] : L’incessante pioggia non ha permesso ai piloti di lavorare nella seconda sessione di prove libere, altissimi i tempi con Marquez più veloce di tutti La pioggia rovina la seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, condizioni meteo avverse e piloti costretti a girare pochissimo questo pomeriggio sul tracciato del Red Bull Ring. Una FP2 caratterizzata da pochi giri veloci, con Marquez riuscito a svettare con il suo ...

F1 - GP d'Ungheria 2018 : le prove ufficiali viste Dalla pista. Hamilton re della pioggia - Vettel all'attacco : Il campione del mondo in carica ha centrato così la sua 77pole position in carriera e la sesta all' Hungaroring , a meno uno da Schumacher qui. Mettendo tra sé e il compagno di squadra, secondo, 260 ...

F1 - GP di Ungheria 2018 : le prove ufficiali viste Dalla pista - il punto di Mara Sangiorgio : Uno dei migliori venerdì dell'anno. Il titolo Sebastian Vettel lo ha scritto per tutti, traducendo a parole le sensazioni particolarmente positive raccolte in pista all' Hungaroring . Il miglior tempo ...

Peugeot 308 GTi by Arduini Corse - Dalla pista alla strada con una nuova one-off : L'esperienza delle competizioni portata su strada: è questo lo spirito che ha dato vita alla Peugeot 308 GTi By Arduini Corse, un esemplare unico sviluppato Dalla factory milanese che porta in pista la 308 Racing Cup. 302 CV per 1.155 kg. Rispetto alla 308 GTi by Peugeot Sport di serie sono state apportate importanti modifiche al propulsore, all'impianto frenante e all'aerodinamica: il 1.6 THP adotta una nuova centralina e un impianto di scarico ...

Pista ciclabile invasa Dalla sabbia in territorio di Scicli : La Pista ciclabile che unisce le due frazioni balneari di Modica e Scicli presenta un tratto invaso dalla sabbia. Segnalazioni dai vacanzieri

Dallara : Dalla pista alla Stradale : E’ piccola, ha pochi cavalli, volendo neanche il tetto. Ma di colpo la dallara Stradale è entrata nel gotha delle supercar mondiali. Il merito, manco a dirlo, va a quel genio di Gianpaolo dallara, papà fra l’altro delle leggendaria Miura “dal punto di vista dello sviluppo tecnico” come ammettono alla stessa Lamborghini. E tutto, ma […] L'articolo dallara: dalla pista alla Stradale sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...