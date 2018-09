Dal calcio alla gastronomia | Leonardo apre un locale a Milano

Dal calcio al food : Leonardo apre a Milano la Salumeria dello Sport : La ' Salumeria dello Sport ' aprirà l'attività a Settembre e per chi è appassionato di calcio ed è anche in cerca di lavoro, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un appello per la ricerca di ...

Milan e Lazio - una richiesta Dall’Italia intera : giocate questa Europa League per vincere e ridare lustro al nostro calcio! : Europa League, Milan e Lazio dovranno difendere i colori della nostra Serie A, con ottime possibilità di riportare il trofeo in Italia E’ dal 1999 che una squadra italiana non vince l’Europa League. Si trattava del Parma di Malesani, che mise a segno un vero e proprio exploit, grazie a calciatori di primissimo livello quali Thuram, Buffon, Crespo, Chiesa e tanti altri. Da troppo tempo però, la competizione viene quasi snobbata ...

Calciomercato Casertana - Dal Parma Vacca in prestito : CASERTA - Tramite una nota ufficiale, la Casertana ha annunciato "di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Antonio Junior Vacca " . Il centrocampista classe 1990 arriva a titolo ...

Crotone calcio - sette pitagorici convocati Dalle rispettive Nazionali. Record storico per la società del presidente Gianni Vrenna : Saranno ben sette i calciatori rossoblù convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni delle prossime settimane. I giocatori convocati rappresenteranno

Calciomercato - clamoroso Dall'Argentina : Dybala al Real. Ma è una bufala? : Mauricio Hidalgo parla di accordo totale tra i club: trasferimento immediato per 180 milioni di euro. Ma il quotidiano argentino smentisce perfino che lavori per loro...

Calciomercato Ternana - ufficiale : arriva Nicastro Dal Foggia : TERNI - Nuovo acquisto in casa Ternana . I rossoverdi prelevano l'attaccante Francesco Nicastro . arriva in prestito dal Foggia . Ventisette presenze, quattro reti e tre assist lo score della scorsa ...

Barcellona - calciomercato in attivo : non succedeva Dal 1999 : Grazie alla cessione, perfezionata ieri, dell’attaccante ex Valencia Paco Alcacer al Borussia Dortmund, il bilancio tra entrate e uscite del Barcellona in questa sessione di calciomercato è contrassegnato dal segno positivo. Inoltre, le cessioni dei blaugrana potrebbero non essere finite, in quanto Rafinha Alcantara nelle prossime ore potrebbe abbandonare la truppa di Valverde. Secondo Mundo Deportivo, attualmente l’attivo ...

Calciomercato - Bernat vicinissimo al trasferimento Dal Bayern Monaco al PSG : Juan Bernat sembra essere a un passo dalla conclusione dell’accordo con i francesi del Paris Saint-Germain. È quanto sostenuto dall’emittente radio tv Deportes Come, che aggiunge che il laterale sinistro potrebbe firmare per le prossime tre stagioni. Bernat, attualmente in forza al Bayern Monaco, da quando Pep Guardiola ha lasciato la panchina dei bavaresi ha trovato sempre meno spazio. Nonostante le sue caratteristiche ...

Calciomercato - Yaya Touré a un passo Dall'Arsenal : l'ivoriano pronto a ripartire dai Gunners : Una nuova stimolante sfida per ripartire al meglio dopo l'ultima annata trascorsa con poche luci e troppe ombre con il Manchester City di Pep Guardiola: Yaya Touré è pronto ad iniziare un nuovo ...

Calcio - il Manchester sconfitto Dal Tottenham. Mourinho perde le staffe con i giornalisti : “Portate rispetto” : Dopo al sconfitta subita dal Tottenham, il ct del Manchester, Josè Mourinho, se la prende con i giornalisti in sala stampa. “Tre sono i gol subiti, ma tre sono anche le Premier che ho vinto. Più di tutti gli altri 19 manager messi assieme. Portatemi rispetto” ha detto prima di abbandonare la conferenza stampa furioso L'articolo Calcio, il Manchester sconfitto dal Tottenham. Mourinho perde le staffe con i giornalisti: “Portate ...

Gli appassionati di calcio penalizzati Dalle nuove disposizioni sui diritti tv : Per questo ci uniamo alla voce dell'Usigrai e del Cdr di Rai Sport nel rivendicare un ruolo da protagonista del Servizio Pubblico in questo settore.

Serie A 2018 : quanti gol Dal calciomercato : Stefan de Vrij, Inter, Il difensore olandese non ha certamente bisogno di presentazioni: gli anni trascorsi in maglia Lazio lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo, l'Inter lo ha portato a Milano ...

Mohamed - Dal calcio alle rapine : la vita violenta dello stupratore : In Italia c'era arrivato a 16 anni, nel 2009. Mohamed Gueye, il 25enne senegalese fermato dalla polizia con l'accusa di aver violentato una ragazzina di 15 anni sull'arenile di piazza Mazzini, aveva ...