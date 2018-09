Da oggi la Sicilia ospiterà il PROGETTO RETE SITI UNESCO

Siti UNESCO : da oggi al 5 settembre la Sicilia ospita il progetto che mette in rete 5 regioni del Sud Italia : Da oggi, domenica 2 a mercoledì 5 settembre, la Sicilia ospiterà il progetto rete Siti UNESCO, elaborato dall’Associazione Province UNESCO Sud Italia e promosso dall’Upi (Unione delle Province d’Italia). Dopo la presentazione ufficiale a Matera, in Basilicata, lo scorso 18 luglio, e le tappe in Puglia, Campania e Sardegna, è la volta della Sicilia accogliere il progetto nato con l’obiettivo di dar vita ad una rete tra i territori del Sud Italia ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. E’ già “supersfida azzurra” oggi sulla sabbia siciliana : Una prima giornata zeppa di sfide e di verdetti più o meno annunciati alla Finale del Campionato Italia di Catania ma da oggi si fa sul serio con le sfide che porteranno dritte alle semifinali ed è un sabato ricco di incontri imprevedibili quello in programma sulla sabbia siciliana, che inizierà con la super sfida tra le due coppie della Nazionale italiana, Menegatti/Orsi Toth e Zuccarelli/Traballi che si troveranno di fronte nella partite che ...

Terremoto oggi in Sicilia : scossa M 2.3 a Messina/ Ultime notizie INGV : sisma 6.2 in Indonesia - no tsunami : Terremoto oggi, Ultime notizie e scosse INGV: sisma in Sicilia, M 2.3 sulla costa di Messina. scossa 6.2 in Indonesia sull'isola di Kupang, no allerta tsunami(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:53:00 GMT)

Massoneria - la visita guidata nella loggia del Grande Oriente d’Italia ha il patrocinio della Regione Siciliana : Una visita guidata all’interno della loggia Giordano Bruno del Grande Oriente d’Italia, a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Uno degli eventi sui quali la Massoneria punta per avvicinarsi alla comuni cittadini dopo le accuse arrivate nei mesi scorsi dalla commissione Antimafia. Solo che questa volta i fratelli muratori hanno uno sponsor d’eccesione: l’assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana. Che ha ...

“Le Notti di BCsicilia” : a Termini Imerese visita guidata alla Loggia Massonica “Giordano Bruno” : Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 23 agosto 2018 alle ore 21,30, a Termini Imerese, la visita guidata alla Loggia Massonica “Giordano Bruno” (Grande Oriente d’Italia). E’ obbligatoria la prenotazione. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità ...

Maltempo - Sicilia nella morsa della pioggia : nubifragio a Gangi - frana sulla Palermo Sciacca [VIDEO] : Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L’acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Una frana si è verificata ...

La cerimonia del ventaglio Cosa c'è oggi in Sicilia : 9, PALERMO - Spasimo, ore 21:30 Inizia la settimana di spettacoli del Teatro del Fuoco, International Firedancing Festival. Concerto live "Agricantus&Focu". 10, CAMPOFELICE DI ROCCELLA , PA, - Torre ...

Tusa - archeologi francesi annunciano la scoperta : “Da oggi la Sicilia ha un teatro antico in più” : Una grande scoperta archeologica annunciata via Facebook: è quella annunciata da una squadra di archeologi francesi che per oltre un anno ha scavato nell’antica città di Haalesa, l’attuale Tusa, in provincia di Messina. Dai lavori sono tornati alla luce una seduta della cavea e il muro che delimitava il piano dell’orchestra fiancheggiato da un marciapiede.Continua a leggere

L'emigrazione dei siciliani per il lavoro. oggi come ieri - forse più di ieri. Questa sera nell'ultima puntata di stagione de 'Il cacciatore' ... : Tutte le cose che non vanno in Sicilia nel mondo del lavoro ma, come sempre, anche un filo di speranza. Ho scelto come titolo una frase in sé bellissima che i nazisti collocarono in luoghi osceni. '...

Sicilia : frana sulla SS114 nel Messinese - entro oggi rimozione e sopralluogo : A causa di una frana è stata chiusa la SS114 “Orientale Sicula“, dal km 20,100 al km 23,000, nel territorio comunale di Itala Marina, in provincia di Messina. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità. entro la giornata di oggi verrà rimosso il materiale franato sul piano viabile ed eseguito un sopralluogo sul costone da parte di una squadra di rocciatori, per stabilire se è necessario procedere al disgaggio di ...

PARTE oggi 'IL GIOCO DELLA SORTE " SUMMER TOUR 2018' LA TOURNÉE DI FRANCESCO ANSELMO IN SICILIA : Seguono una serie di spettacoli teatrali: "Chantecler" di Rostand, in scena a Roma per la regia di Armando Pugliese, "Viaggio in Italia", sempre in scena a Roma, regia di Massimo Venturiello e ...

Birgi e non solo. oggi Musumeci convoca tutti gli aeroporti siciliani per.... : Oggi si terrà a Palermo una riunione convocata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con i presidenti della società di gestione degli aeroporti di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, ...