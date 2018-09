“Cuore nostro” Alfie | a 4 mesi dalla morte ecco un nuovo capitolo della storia

caffeinamagazine

: RT @HeartWatchHQ: Abbiamo trovato molto interessante questo articolo di @MeteoWeb_eu : - QuanticMaker : RT @HeartWatchHQ: Abbiamo trovato molto interessante questo articolo di @MeteoWeb_eu : - EliseoBonanno : NOI SIAMO L'ADUNANZA DEI DUE O TRE RADUNATI NEL NOME DEL SIGNORE CRISTO GESU', ED IL SIGNORE E' IN MEZZO A NOI: NEL CUORE NOSTRO. - HeartWatchHQ : Abbiamo trovato molto interessante questo articolo di @MeteoWeb_eu : -

(Di domenica 2 settembre 2018) Era il 28 aprile quandoEvans aveva smesso di lottare contro la malattia neurodegerativa di cui era affettonascita. A nulla erano serviti gli appellicoppia britannica per mantenerlo in vita e anche l’Italia si era spesa per trovare una cura. Secondo quanto riporta l’Independent, Kate James e il marito Tom Evans, che avevano avviato una vera e propria battaglia legale attirando l’opinione pubblica mondiale, sono diventati digenitori l’8 agosto. Al neonato hanno dato il nome di Thomas.«Ladiha distrutto Kate e Tom, ma i due hanno giurato che avrebbero continuato a ‘vivere’ per rispettare la memoria del figlio. Ora i due sono contentinascita delbambino, stanno facendo un ottimo lavoro con lui. Ovviamente il tutto è tinto di tristezza, perché Kate e Tom sanno chesarebbe stato un fratello ...