Crotone-Foggia streaming | ecco dove guardare la diretta della partita

Crotone Foggia/ Streaming video e diretta Dazn : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Crotone Foggia : info Streaming video Dazn della partita, atteso allo Scida e valida per la seconda giornata del Campionato della Serie B 2018-2019.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:03:00 GMT)

Serie BKT seconda giornata Crotone – Foggia stadio Ezio Scida si prevede il tutto esaurito : Probabili formazioni: Crotone (3-5-2): Cordaz, Faraoni, Sampirisi, Marchizza, Rohden, Benali, Molina, Stoian, Martella, Nalini, Spinelli. All. Stroppa Foggia (4-4-2): Bizzarri,

Serie BKT seconda giornata Crotone – Foggia stadio Ezio Scida domenica 2 settembre ore 21 - 00. Si prevede il tutto esaurito (oltre 3100 gli abbonamenti sottoscritti). Ex il tecnico Stroppa e il centrocampista Kragl - tra i pitagorici assente il difensore Golemic per squalifica : Probabili formazioni: Crotone (3-5-2): Cordaz, Faraoni, Sampirisi, Marchizza, Rohden, Benali, Molina, Stoian, Martella, Nalini, Spinelli. All. Stroppa Foggia (4-4-2): Bizzarri,