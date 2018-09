GENOVA - VIDEO Crollo Ponte MORANDI : “NO MANOMESSO”/ Ultime notizie : Aspi - “dossier non era urgente” : GENOVA: il VIDEO del momento in cui crolla il PONTE MORANDI. Ultime notizie: passa il camion della Basko poi il blackout e il caos. Il filmato inedito riguardante la tragedia(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - Ministero e Autostrade sapevano ma persero tempo : Era chiaro dal 1 febbraio 2018 a tutti quelli che avrebbero dovuto prender decisioni che Ponte Morandi presentasse "larghe lesioni verticali con estese risonanze in quasi tutte le pile" . Parliamo del ...

Crollo Ponte - le indagini vanno avanti : esclusa manipolazione dei filmati di telecamere installate : Serviranno almeno una ventina di giorni per smaltire 800 metri cubi di materiale; c'è ancora materiale da repertare -

Sopravvissuti al Crollo del ponte di Genova - vivi per miracolo si sposeranno presto : Sono ancora ricoverati al policlinico San Martino di Genova, ma nella stessa stanza definita scherzosamente 'matrimoniale'. Sono Sopravvissuti al crollo del ponte [VIDEO], l'ucraina Natasha Yelina, di 43 anni, e il moldavo Eugeniu Babin, di 34, coppia nella vita. Da Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove abitano, in quel tragico 14 agosto erano partiti all'alba per andare a fare le vacanze in Francia, tra la Costa Azzurra e la ...

Crollo Ponte Morandi : nessuna manomissione nei video di Autostrade : Le riprese di Autostrade, che si interrompono proprio nel momento del Crollo di ponte Morandi, non sono state manomesse. È quanto emerge dalle indagini della Squadra mobile di Genova che ha analizzato approfonditamente i video: a causare quei pochi secondi di malfunzionamento sarebbe stato un problema alla centralina che alimentava l’impianto. Cadrebbe così una delle teorie “complottistiche” che circolano ormai da diverse settimane e che ...

Crollo Pponte - Regione Liguria - giurati Leoncino d'Oro a Venezia con maglia dedicata a Genova : "Ringrazio il Miur , Ministero dell'Università e della Ricerca, per la collaborazione dimostrata non solo a Genova nella gestione dell'emergenza, per il Crollo del ponte Morandi, ma anche in un ...

A Corsico l'addio ad Angela Zerilli - morta nel Crollo del ponte di Genova : «Eravamo rimasti d'accordo che subito dopo le ferie ci saremmo incontrati per approfondire alcuni progetti cui stava lavorando». Così l'assessore lombardo all'Autonomia e cultura, Stefano Bruno Galli, ...

Crollo Ponte Genova : sgomberato edificio in via del Campasso : I vigili del fuoco hanno fatto sgomberare uno stabile in via del Campasso per motivi di sicurezza. L’edificio avrebbe alcune lesioni e secondo gli accertamenti dei pompieri e dei tecnici del comune potrebbe avere problemi di stabilità. Sono quattro i nuclei familiari che hanno lasciato le loro abitazioni. I tecnici stanno valutando se le lesioni siano state causate dalle vibrazioni del Crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 ...

Ponte Morandi - il nuovo video del Crollo : passa il camion Basko - poi il blackout : Il black out delle telecamere di Autostrade, che non hanno ripreso il momento del crollo del Ponte Morandi, non è stato causato da una manomissione. È quanto emerge dalle indagini della...

Venezia - i giurati del Leoncino d'oro con la maglia dedicata al Crollo del ponte Morandi : ... ma anche la dimostrazione che la ripresa parte proprio dai giovani e dal mondo della scuola'. Le magliette con il logo ideato da Regione Liguria sono a disposizione da oggi di artisti e testimonial ...