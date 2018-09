Cristiano Ronaldo | niente gol con la Juventus Video ultime notizie | le critiche non

Allegri mente su Cristiano Ronaldo : con un altro nome l'avrebbe già fatto accomodare in panchina : È il numero uno al mondo, vuole il gol a tutti i costi, è un bene, ma deve essere sereno che segnerà a raffica. Ora lo triplicano, libera gli altri'. Un piccolo bluff da parte di Allegri, il quale sa ...

Juventus - Cristiano Ronaldo senza gol alla terza giornata - ma le statistiche tranquillizzano - : Che succede al Marziano? L'improvvisa astinenza dal gol di Cristiano Ronaldo ha lasciato stupiti i tifosi della Juventus, che già pregustavano le prodezze del portoghese con la divisa bianconera. Ed ...

'Imbarazzante' : i giornali attaccano Cristiano Ronaldo - : Il Corriere dello Sport titola a tutta pagina 'CR5,5' con un gioco di parole e numeri tra l'abbreviazione di Ronaldo e il suo voto in pagella. 'Il problema non è solo il gol, è che si sta ...

Sconcerti dixit : «Cristiano Ronaldo gioca da solo - è nel suo mondo» : Mario Sconcerti analizza la vittoria della Juventus a Parma e la prestazione di Cristiano Ronaldo, ancora a secco

Serie A - Cristiano Ronaldo ancora a secco - ma Allegri non si allarma : 'rideva - segnerà a raffica' : Massimiliano Allegri commenta la vittoria di questa sera della Juventus contro il Parma: le parole dell'allenatore bianconero La Juventus ha trionfato questa sera, al Tardini, contro il Parma. Il ...

VIDEO Highlights Parma-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi regalano la vittoria - Cristiano Ronaldo non segna : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nella terza giornata della Serie A 2018-2019. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Tardini in una partita davvero molto complicata: Mandzukic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2′ ma Gervinho ha pareggiato e allo scadere del primo tempo Rigoni ha avuto anche l’occasione per il vantaggio. Nella ripresa allora ci ha pensato Matuidi a garantire la terza vittoria consecutiva su assist di ...

Serie A - Parma-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi decisivi - Cristiano Ronaldo a secco : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nell’anticipo della terza giornata della Serie A 2018-2019: i bianconeri hanno conquistato il terzo successo consecutivo in campionato e si confermano in testa alla classifica generale in attesa della risposta del Napoli, atteso domani sera dall’impegno contro la Sampdoria. Tutti si aspettano il gol di Cristiano Ronaldo che invece rimane a secco per la terza partita consecutiva: il portoghese ...